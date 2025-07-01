У Києво-Печерській лаврі відкрилася виставка до 1700-річчя Нікейського собору (фото)

Понад три десятки експонатів – ікони, гаптовані вироби, гравюри та предмети золотарства – вперше зібрано разом у виставці «Трійця Святая, слава Тобі»

Центральне місце в експозиції займають твори українського сакрального мистецтва XVII–XVIII століть

В Успенському соборі Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» відкрилася виставка «Трійця Святая, слава Тобі», що вперше об'єднала понад три десятки експонатів, присвячених образу Пресвятої Трійці. Серед представлених шедеврів – ікони, гаптовані вироби, гравюри та предмети золотарства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Мінкульту.

Зазначається, що експозиція приурочена до 1700-річчя Першого Вселенського (Нікейського) собору. Саме на цьому соборі, що тривав кілька тижнів, єпископи ухвалили догмат про Пресвяту Трійцю.

Понад три десятки експонатів – ікони, гаптовані вироби, гравюри та предмети золотарства – вперше зібрано разом у виставці «Трійця Святая, слава Тобі» фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Відвідувачі мають змогу простежити, як упродовж століть формувалися різні іконографічні втілення образу Пресвятої Трійці – від символічних сюжетів Старого Завіту до барокових зображень Новозавітної Трійці. Центральне місце в експозиції займають твори українського сакрального мистецтва XVII–XVIII століть, які демонструють глибину богословської думки, поєднану з національними художніми традиціями.

Серед експонатів представлено багато реліквій, зокрема, напрестольний хрест 1777 року фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Серед експонатів представлено багато реліквій, зокрема, напрестольний хрест 1777 року, ікона «Хрещення» 1831 року, гаптована нашивка з другої половини XVII століття, ікона-картина «Коронування Богородиці» 1732 року та інші шедеври фондової колекції Заповідника.

Нагадаємо, київські митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинниосріблех пних виробів. Стосовно громадянина, який відправляв культурні цінності за кордон, складено протокол про порушення митних правил.

До слова, Неля Куковальська продовжила обіймати посаду генерального директора Національного заповідника «Софія Київська». Цьому рішенню передували восьмимісячні перевірки та тимчасове відсторонення Куковальської від посади. Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький 20 червня підписав наказ про поновлення Нелі Куковальської на посаді. Попередній контракт закінчується сьогодні, 23 червня.