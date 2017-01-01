Активісти розбирають бруківку поруч з будинком Саакашвілі

Бруківку активісти використовують для того, щоб укріпити барикаду

У центрі Києва на вулиці Трьохсвятительській активісти розбирають бруківку. Про це повідомляє УНН. Поки бруківку активісти використовують для того, щоб укріпити барикаду. Внизу вулиці, біля Українського дому, вже є місця, де бруківка повністю знята. [GALLERY_BLOCK] ЗМІ повідомляють, що між активістами та правоохоронцями на вулиці



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Активісти розбирають бруківку Фото: УНН

Бруківку активісти використовують для того, щоб укріпити барикаду

У центрі Києва на вулиці Трьохсвятительській активісти розбирають бруківку. Про це повідомляє УНН.

Поки бруківку активісти використовують для того, щоб укріпити барикаду. Внизу вулиці, біля Українського дому, вже є місця, де бруківка повністю знята.

ЗМІ повідомляють, що між активістами та правоохоронцями на вулиці Трьохсвятительській знову розпочалися сутички.

Автомобіль, де нібито наразі перебуває Саакашвілі, намагався здати назад, але активісти почали чинити опір. Після цього почалися сутички між правоохоронцями та активістами.

Силовики застосували сльозогінний газ.

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли з обшуком.

Також на вулиці Костьольній в Києві, поблизу будинку Саакашвілі сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками політика.

Сам Саакашвілі раніше видерся на дах 8-поверхового будинку та погрожував стрибнути.

Прибічник Саакашвілі облив себе бензином і стріляв у правоохоронців.

Наразі Саакашвілі оголосили підозру щодо сприяння злочинній організації.

За даними Генпрокуратури, лідер «Руху нових сил» Михайло Саакашвілі співпрацював зі поплічниками колишнього президента Віктора Януковича, щоб захопити державну владу в Україні.

Зокрема ГПУ зафіксувала отримання оточенням Саакашвілі близько $0,5 млн. від бізнесмена Сергія Курченка для проведення мітингів.

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