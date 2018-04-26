Амосову відновили на посаді ректора НМУ Богомольця

Печерський суд Києва визнав звільнення Катерини Амосової незаконним

Печерський районний суд Києва визнав незаконним наказ про звільнення Катерини Амосової і відновив колишнього ректора на посаді в Національному медичному університеті ім. Богомольця. Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті НМУ імені Богомольця. У постанові суду від 23 квітня йдеться про заборону Міністерству охорони здоров'я



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Суд визнав звільнення Катерини Амосової незаконним

Печерський суд Києва визнав звільнення Катерини Амосової незаконним

Печерський районний суд Києва визнав незаконним наказ про звільнення Катерини Амосової і відновив колишнього ректора на посаді в Національному медичному університеті ім. Богомольця.

Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті НМУ імені Богомольця.

У постанові суду від 23 квітня йдеться про заборону Міністерству охорони здоров'я оголошувати конкурс на заміщення посади ректора. Суд визнав звільнення Катерини Амосової незаконним, наказав скасувати указ про звільнення і «відновити на роботі з компенсацією заробітної плати за час вимушеного прогулу».

«Постанова підлягає негайному виконанню з дня його прийняття, незалежно від його оскарження та відкриття кримінального провадження», - повідомляється в документі.

Відзначимо, раніше, 6 березня Мінохорони здоров'я відсторонив Амосову з посади ректора НМУ ім. Богомольця на час перевірки обставин зриву іспиту у студентів-стоматологів, яку планувалося завершити до 23 березня.

20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило від виконання обов'язків ректора медуніверситету Богомольця Катерину Амосову.

Ректорку відсторонили через те, що студенти стоматологічного факультету не змогли скласти обов'язковий для продовження навчання іспит «Крок 1. Стоматологія».

26 лютого, студенти та трудовий колектив Національного медичного університету імені Богомольця оголосили про безстроковий страйк вишу. А на наступний день поновили навчання.

Зазначимо, що МОЗ спростувало інформацію про невиплату зарплат у медуніверситеті ім.Богомольця.

Також у Міносвіти обурилися безстроковим страйком в медуніверситеті. Згодом Амосова прокоментувала своє відсторонення з посади ректора медуніверситету.

27 лютого охоронці медичного університету імені Богомольця у місті Києві жорстоко побили журналіста та активіста Олега Яценка під час виконання ним службових обов’язків.

28 лютого в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун повідомила, що їй надходять погрози через ситуацію, яка склалася навколо медичного університету імені Богомольця та відсторонення від посади ректора Катерину Амосову.

2 березня Відсторонену ректорку Національного медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову суд відновив на посаді.

3 березня Міністерство охорони здоров’я заявило, що оскаржуватиме рішення суду про поновлення Катерини Амосової на посаді ректора Національного медичного університету ім. Богомольця.

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