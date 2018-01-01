У столичному медуніверситеті відновили навчання, але страйк триває

Деякі студенти та викладачі знайшли спосіб бути присутніми на парах

У столичному медичному університеті, де адміністрація напередодні ланцюгами закувала усі входи докорпусів медуніверситету, сьогодні вже навчаються, пише ТСН. Офіційно страйк триває, але деякі студенти та викладачі знайшли спосіб бути присутніми на парах. Напередодні, студенти та трудовий колектив Національного медичного університету імені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Деякі студенти та викладачі знайшли спосіб бути присутніми на парах

У столичному медичному університеті, де адміністрація напередодні ланцюгами закувала усі входи докорпусів медуніверситету, сьогодні вже навчаються, пише ТСН. Офіційно страйк триває, але деякі студенти та викладачі знайшли спосіб бути присутніми на парах.

Напередодні, студенти та трудовий колектив Національного медичного університету імені Богомольця оголосили про безстроковий страйк вишу з понеділка, 26 лютого.

Страйк оголошено у зв’язку з «безпрецедентним брутальним та незаконним втручанням керівництва МОЗ в незалежність та самоврядність» університету.

20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило від виконання обов'язків ректора медуніверситету Богомольця Катерину Амосову.

Ректорку відсторонили через те, що студенти стоматологічного факультету не змогли скласти обов'язковий для продовження навчання іспит «Крок 1. Стоматологія».

Зазначимо, що МОЗ спростувало інформацію про невиплату зарплат у медуніверситеті ім.Богомольця.

Також у Міносвіти обурилися безстроковим страйком в медуніверситеті.

Згодом Амосова прокоментувала своє відсторонення з посади ректора медуніверситету.

Зазначимо, що на початку лютого у медвиші розгорівся інший скандал, через суїцид 18-річної студентки медуніверситету Богомольця Мукаддас Насирлаєвої університет почали звинувачувати у корупції.

Адвокат родини Насирлаєвих та очільник діаспори туркменського народу Ровшанбек Розметов у Facebook заявив, що деканат з роботи з іноземними студентами вчасно не подав документи Мукаддас у міграційну службу для отримання посвідки тимчасового проживання.

Мовляв, заступниця декана Тетяна Тимохіна порвала заяву дівчини і повідомила їй, що нічого підписувати не буде.

Виш звинувачують у доведенні студентки до самогубства.

Університет Богомольця спочатку на своєму офіційному сайті розмістив заяву, що Мукаддас відрахували ще 17 грудня «через порушення міграційного законодавства», а 24 січня «їй було вдруге особисто повідомлено про підписання наказу про відрахування з університету».

Адвокат сім'ї дівчини стверджує, що студентку відрахували заднім числом.

Того ж дня, 19 лютого, виш опублікував ще одну заяву: заступника декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування.

Адміністрація вишу запевнила, що всіляко сприятиме правоохоронним органам, а в самому університеті «триває внутрішня службова перевірка». Київська місцева прокуратура № 9 розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до самогубства.

Наразі тіло дівчини ще не знайшли, столичні водолази продовжують пошукові роботи.

Читайте також статтю: Амосова проти Супрун. Хто стоїть за колапсом у найбільшому медичному вузі країни