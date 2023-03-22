Ракетний удар по Запоріжжю. Мер міста про рятувальну операцію і ймовірність евакуації

В.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв: Ті, хто втратили житло, отримують по 10 тис. грн на місяць

22 березня внаслідок ракетного удару по Запоріжжю постраждали дві багатоповерхівки, одна з них частково зруйнована. Ракета розірвалася між двома будинками. Ворог випустив всього шість ракет з РСЗО «Торнадо» по місту. Попередньо відомо про одну загиблу людину, понад 30 опинилися у лікарнях, у тому числі двоє дітей. На місці трагедії станом на вечір продовжують працювати рятувальники, які розбирають завали.

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За останні чотири дні це другий масований обстріл міста. Вночі 18 березня окупанти вдарили ракетами С-300 по одному із спальних районів міста. Вибуховою хвилею були вибиті 240 вікон і у дев’яти будинках, повідомив в.о. міського голови Анатолій Куртєв. На щастя, тоді обійшлося без жертв.

Через близькість до лінії фронту, ракетні системи залпового вогню дістають до самого міста. Врятувати Запоріжжя від регулярних обстрілів може лише відкидання ворога. Місцеві мешканці сподіваються, що це станеться вже цієї весни.

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В інтерв’ю «Главкому» в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв розповів, що врятувало мешканців зруйнованого сьогодні будинку, як влада допомагає тим, хто опинився просто неба, чи варто виїжджати із Запоріжжя, яких спеціалістів бракує міста, та що війна зробила з економікою одного з провідних промислових центрів України.

«З початку війни у Запоріжжі пошкоджено майже тисяча житлових будинків»

Скільки загиблих і поранених внаслідок влучання у багатоповерхівку?

(станом на 15:00) Загалом 31 людина перебувають у лікарні, з них двоє дітей із пораненнями середнього ступеня складності. Загинула одна людина.

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Місто регулярно обстрілюють. Які райони найбільше страждають?

Як з жовтня минулого року почалося, так до сьогодні продовжується. Тут не залежить від району: чи то центр, чи спальні райони або околиці. Не можу сказати, з якої причини вони гатять по нашому Запоріжжю.

На сьогодні у нас зруйновано 10 багатоповерхівок у місті і 13 приватних будинків. Взагалі з початку повномасштабної війни 530 багатоповерхівок з ушкодженнями, а також 467 приватних будинків пошкоджено.

Куди саме намагається поцілити ворог, ви розумієте?

Не знаю. Знаю тільки одне, що Росія – це країна-терорист, бо нищить цивільне населення. Страждають в тому числі і діти.

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В.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв: Знаю тільки одне, що Росія – країна-терорист, бо нищить цивільне населення Фото: NewsCity

Запоріжжя – прифронтове місто практично з самого початку повномасштабної війни. Як пристосувалися, що змінилося у роботі за цей час?

Зараз ми уже розуміємо, як швидко потрібно реагувати на такі ситуації, як сьогодні. У нас є оперативний штаб, куди входять усі наші комунальні, соціальні служби, всі департаменти, які є у місті, зокрема спорту і охорони здоров’я. Усі чергують на місці пригоди, допомагають одне одному. Звичайно, кожен займається своїм напрямком роботи. Ми уже налагодили алгоритм дій в подібних ситуаціях як цей приліт. Надаємо довідки людям на місці, які постраждали. Розповідаємо, куди їм слід звернутися, якщо вони втратили житло, документи. Розповідаємо, як оформити фінансову допомогу від міської ради, як оформити статус тимчасово переміщеної особи, щоби також отримати допомогу від держави.

Також залучаємо наших друзів, волонтерів. Вони приїжджають на місце пригоди. Хтось з них готує їжу, хтось передає людям речі, ліки, допомагають з наданням першої медичної допомоги. Дуже багато психологів працює як з волонтерських організацій, так і з наших комунальних соціальних служб. Кожен мешканець повинен отримати допомогу.

Скільки людей потребують розселення і де їх розміщуватимете?

Дуже багато людей виїжджають (з міста), дуже важко переживають ці події. Хто залишається і потребуватиме прихистку, для цього є комунальні гуртожитки, є місця у модульному містечку. В основному з цим допомагають, підключаються волонтерські організації, вони сформували хаби, де розташовують містян за потреби. Та більшість переселяються або до родичів, або до сусідів, або до знайомих. Ну або самі орендують житло. Для того, щоби в людей була можливість зняти житло, ми ухвалили міську програму, яка дозволяє постраждалим щомісяця отримувати по 10 тис. грн, і отримуватимуть її до тих пір, допоки їхнє житло не буде відновлене. Гроші отримують ті, чиє житло або зруйноване повністю, або таке, що не придатне для проживання.

Внаслідок влучання у багатоповерхівку, скільки людей опинилися без житла?

Зараз біля багатоповерхівки розгорнутий намет міської ради, відбувається опитування людей. Їх реєструють, запитують чи потрібна допомога з тимчасовим проживанням. Як тільки ми закінчимо працювати, тоді матимемо точну інформацію щодо постраждалих.

Зараз активно обговорюється прийдешній контрнаступ зокрема на південному напрямку. Військові не виключають і майбутні спроби ворога прорватися до Запоріжжя. Як місто готується до можливої ескалації?

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Ми минулий рік працювали для того, щоби захистити місто. Допомагали нашим військовим і комунальною технікою, і зведенням фортифікаційних споруд. На сьогоднішній день по сухопутному напрямку ми захищені на 100%. У нас тільки одна проблема – загроза з повітря. Але ми знаємо, що наші хлопці і дівчата військові обов’язково нас захистять. У цьому році робота міської ради спрямована на допомогу військовим, допомогу цивільним, які постраждали від ракетних прильотів і обов’язково відновлення усіх зруйнованих будинків.

Велика кількість постраждалих внаслідок обстрілів через те, що люди не встигають сховатися від ракет. Люди свідомо вже не йдуть в укриття і не ховаються?

Знаєте, трохи адаптувалися до цих загроз. Якщо раніше усі бігли в укриття, то зараз дуже мало мешканців ідуть ховатися до захисних споруд. Це по-перше. По-друге, дехто використовує правило двох стін. Сьогодні до мене підходила жінка. Каже, що її квартира зруйнована, а дитина з нею, хлопчик років 11 розповів, що вийшов у коридор і стояв між двома стінами. Таким чином не постраждав.

Але ж ніяке правило двох стін не врятує від прямого влучання. Наскільки підготовленні сховища у Запоріжжі і чи їх достатньо? Можливо не ховаються тому, бо насправді це не бомбосховища, а прості укриття, які далеко не завжди можуть врятувати?

Ніхто протягом 30 років цим питанням не займався. Те, що зараз є в наявності, ми адаптуємо для найпростішого укриття або бомбосховища. Тобто робимо ремонти, аби ці місця були придатними для тимчасового перебування на день, ніч. Але ще роботи багато. Та якщо людина хоче сховатися, то є місця, де це можна зробити. Більша частина укриттів знаходиться у закладах освіти. Будівлі, у яких є заклади освіти, проєктували з укриттями. Ви ж розумієте, що кожен хоче, аби укриття було в його квартирі, тоді буде зручно.

«У нас постійно відбуваються навчання з евакуації населення»

Бахмут, Авдіївка... Влада цих міст закликала усіх мешканців покинути домівки і виїхати на безпечну територію. За яких умов евакуація може бути оголошена у Запоріжжі?

У нас постійно відбуваються навчання з евакуації населення. Бо така загроза (що доведеться евакуйовувати населення) є, за 50 км від міста ідуть активні бойові дії. На сьогоднішній день інформації про евакуацію немає, тому працюємо у штатному режимі. Є спеціальні служби, які вирішують питання необхідності евакуації, це обласна військова адміністрація і військові.

Яка ситуація з електроенергією і водопостачанням у місті?

Ситуація стабільна. Усі комунальні служби працюють. Є світло, вода, опалення, газ. Усі лікарні, транспорт працюють. Якщо є якісь проблеми, швидко їх ліквідовуємо.

Окупанти зараз намагаються знизити рівень води в Каховському водосховищі, чи є ознаки того, що це впливає на водопостачання в Запоріжжі?

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Дійсно, ми бачимо, що рівень води у Дніпрі знижується. Але поки проблем з водопостачанням немає.

Скільки зараз людей проживає у Запоріжжі, скільки виїхали після початку повномасштабної війни?

Десь 25% одразу виїхали (до повномасштабної війни у Запоріжжі проживало близько 710 тис. людей). Але ж ми приймаємо переселенців. На сьогодні у нас дуже багато людей з окупованої частини Запорізької області і вони не хочуть, як раніше, виїжджати далі. Вони чекають на перемогу і хочуть повертатися до своїх будинків. Тобто десь 25% і приїхали, в підсумку скільки було до повномасштабної війни, стільки і заїхало. Іноді буває міграція, коли у нас нестабільна ситуація, частішають прильоти, то люди виїздять.

Але якою є тенденція, більше повертаються, чи навпаки, їдуть далі?

Більше переселенців у нас не стає. Ви ж знаєте, що нині блокпост на Василівку заблокований, і люди не можуть до Запоріжжя виїхати навіть якщо хотіли би. А ми зі свого боку закликаємо, коли ситуація небезпечна, обстріли повторюються, все ж таки виїжджати туди, де більш безпечно.

Куди саме радите виїжджати? Міська влада з переїздами якось допомагає?

Так, у нас є інформація куди можна виїхати. Якщо люди виявляють бажання (виїздити), то ми надаємо її. Але це не масово. Є поодинокі випадки, коли до нас з цим звертаються.

«Звертаюся до усіх, хто яку допомогу може нам надати, ми усю приймаємо»

Чого люди найбільше потребують зараз у Запоріжжі?

Залежно від ситуації. Якщо такі прильоти, як сьогодні, то всього. Бо ж люди залишаються без грошей, одягу, речей першої необхідності. Тобто одномоментно потрібно зразу усе. А коли у нас більш-менш спокійно, то нам надають волонтерську гуманітарну допомогу міжнародні партнери. Зараз кожна територіальна громада, яка є у Запоріжжі, створила свої хаби, за допомогою яких розповсюджують гуманітарну допомогу. Мешканців міста щомісячно підтримують і продуктами харчування, і засобами гігієни, і одягом, і білизною постільною.

Зараз дуже важкі умови, і сказати, що всього досить я не можу. Тому звертаюся до усіх: хто яку допомогу може нам надати, ми усю приймаємо. Обов’язково її роздамо людям, які цього потребують.

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Наскільки постраждала економіка міста?

Малий і середній бізнес виїхав. Деякі великі не працюють тому, що не можуть збути свою продукцію, бо логістика порушена. Скажу вам, що на 60% ми не отримуємо той бюджет міста, який ми мали до повномасштабної війни.

Спеціалісти також виїхали з міста? Фахівців яких напрямків найбільше бракує?

Робітників комунальних закладів, тому що дуже багато хлопців пішли воювати. Всіх інших вдосталь: і водіїв, і вчителів, і лікарів.

Як прожили зиму, які основні виклики були?

Були такі блекаути, на які нам потрібно було терміново реагувати. Слава богу, погода не була злою, не було низької температури. Працювали оперативні бригади, які ліквідовували наслідки прильотів. Тому зиму ми пережили, все добре. Сподіваємося, що скоро буде перемога, і розвиватимемо те, що запланували у мирний час.

Міський голова Києва Віталій Кличко нещодавно розповів, що столична влада у січні розглядала можливість евакуації населення з міста через тривалу відсутність електроенергії і опалення. Чи були подібні ситуації у Запоріжжі?

Ні, у нас таких випадків не було, затяжних блекаутів не було. Тому, що наші електрики дуже швидко ліквідовували наслідки.

Як міська адміністрація залучена до набору добровольців до Гвардії наступу? Чи багато вже приєдналося?

У наших міських центрах надання адміністративних послуг працюють хлопці, які закликають приєднуватися. Ми також виходимо в інформаційне поле з тим, що потрібно визволяти те, що захоплене і потрібно захищати нашу країну. Люди приєднуються, інформація про це є у правоохоронних органів, у військових.

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Міського голови у Запоріжжі немає з 2021 року. Як працює міська рада, в чому головні проблеми в цій роботі?

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк 29 вересня 2021 року оголосив про те, що складає повноваження міського голови Запоріжжя. Він пояснив своє рішення станом здоров’я. Також заявив, що не залишає політику, а фракція його партії «Єднання» після цього продовжила роботу у міськраді.

Такі саме проблеми, як і були з міським головою. Усі працюють, усе добре.

Як налаштувалась співпрацю із новим главою обласної військової адміністрації Юрієм Малашком? Чого найбільше потребує місто від області?

Постійно з ним на контакті, постійно спілкуємося. Разом вирішуємо усі проблеми дуже-дуже оперативно.

Михайло Глуховський, «Главком»