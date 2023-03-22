Атака дронів на Київщину, удар по Нiкопольському району: ситуація в регіонах

НА Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Київщина

Внаслідок нічної атаки дронами в області пошкоджено цивільний об'єкт. Наразі відомо про троє загиблих і семеро поранених. Інформація уточнюється.

На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та відповідні екстрені служби. Постраждалим надається необхідна допомога. Станом на 05:50 пожежу локалізовано. На місці працюють рятувальники.

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Житомирщина

Сьогодні вночі під час атаки дронів зазнав пошкодження один з об'єктів інфраструктури області. три безпілотники було збито підрозділами протиповітряної оборони.

Чернігівщина

За добу – три обстріли, Новгород-Сіверський та Корюківський райони, із артилерії. Також зафіксовано скидання боєприпасу із БПЛА. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли території Юнаківської, Новослобідської, Білопільської, Великописарівської, Свеської, Есманської, Середино-Будської громад. Били з мінометів та артилерії.

Також на територію Білопільської громади здійснено скидання з БПЛА вибухового пристрою (типу ВОГ). Без втрат та руйнувань серед населення області.

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Дніпропетровщина

Вчора надвечір російська армія вдарила по Мирівській громаді Нікопольського району. Туди прилетіло з десяток снарядів з важкої артилерії.

Люди через обстріл не постраждали. Проте пошкоджені два приватнi будинки, кілька господарських споруд та авто. Обірвана лінія електропередач.

Вночі росiйська армiя знову вдарила по Нiкопольському району. Пiд прицілом важкої артилерiї була Марганецька громада. Минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки атаки уточнюються.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Новоіванівка, Чарівне, Кам'янське, Гуляйполе, Новоданилівка, Гуляйпільське, Новоандріївка, Червоне, Ольгівське, Оріхів, Залізничне, Мала Токмачка, Малинівка, Преображенка, Білогір'я, Щербаки, Приморське, Степове, Малі Щербаки.

Надійшло 14 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів

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Харківщина

Вчора ввечері під час обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено житловий будинок. На Слобожанському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ і Великий Бурлук.

На Куп’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове.

Внаслідок артобстрілу м. Куп'янськ пошкоджено ворота та депо пожежно-рятувальної частини, автомобіль КамАЗ, вибиті вікна в двох житлових п’ятиповерхівках.

Луганщина

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах Кремінної, Діброви та Білогорівки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новоселівське, Невське і Білогорівка. Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Ворог здійснив 44 обстріли за добу із застосуванням ЗРК «С 300», невстановленого типу ракети, артилерії, РСЗВ «Смерч», «Град», танків. Обстріляні Авдіївка, Часів Яр, Гірник, Красногорівка, с.Сєверне, с.Тоненьке, с.Нетайлове, с.Степове, с.Предтечине, с.Хромове, с.Стінки, с.Зоряне.

Пошкоджено 18 житлових будинків (з них 4 багатоквартирних), два гаражі, школа, будівля «Часовоярського вогнетривкого комбінату». По області за добу – четверо людей загинуло, п’ятеро поранених.

Одеська область

Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару по області. Було випущено три керовані авіаційні ракети класу «повітря-поверхня» X-59 винищувачами Су-35 з напрямку Чорного моря. Дві ракети збили силами ППО.

Одна ракета влучила у триповерхову будівлю монастиря УПЦ Московського патріархату. У наслідок ракетного удару постраждало чотири людини.

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Херсонщина

Російські війська масовано обстрілюють Бериславський та Херсонський райони. За минулу добу противник здійснив 47 обстрілів, випустивши 248 снаряди з важкої артилерії та «Градів».

Місто Херсон ворог обстріляв вісім разів. 51 снаряд влучив у житлові квартали: приватні й багатоквартирні будинки. Двоє людей дістали поранення.

У Бериславському районі російські окупанти прицільно обстріляли цвинтар. Кладовище, куди влучили вісім російських снарядів, знаходиться за селом Михайлівка Бериславського району. З деокупованої території області евакуйовано 73 особи.

Нагадаємо, розпочалася 392-а доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту.