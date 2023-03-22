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Загинув водій швидкої, поранена дитина: прокурори Київщини фіксують наслідки атаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загинув водій швидкої, поранена дитина: прокурори Київщини фіксують наслідки атаки
Триває пошук трьох цивільних осіб, які можуть бути під завалами
фото: пресслужба Генпрокуратури

За попередніми даними до медичного закладу госпіталізовано семеро осіб

У ніч на 22 березня Росія атакувала Київщину дронами, внаслідок чого загинули люди, зруйновані будівлі. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вночі 22 березня 2023 року армія РФ вкотре атакувала Київщину безпілотними літальними апаратами. Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Внаслідок влучання зруйновано верхні поверхи будівель, сталося займання.

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«У результаті атаки троє людей загинуло, у тому числі водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. За попередніми даними до медичного закладу госпіталізовано семеро осіб, серед яких одинадцятирічна дитина. Триває пошук трьох цивільних осіб, які можуть бути під завалами. Наразі на місці працюють прокурори та слідчі, які фіксують злочин армії країни-агресора, а також рятувальники», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки дронами в Київській області пошкоджено цивільний об'єкт, є загиблі та поранені. Вночі 22 березня у м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано четвертий та п’ятий поверхи двох п’ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. О 06:50 пожежі ліквідовано на площі 330 кв.м

Теги: росія армія прокурор водій Київщина рятувальники розслідування злочин дитина

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