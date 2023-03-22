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Росія запустила дрони по Україні. Зеленський закликав посилити глобальний тиск на РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія запустила дрони по Україні. Зеленський закликав посилити глобальний тиск на РФ
фото: Офіс президента

Володмир Зеленський: «Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність»

Після сьогоднішньої нічної атаки росіян по Україні, глобальний тиск на агресора потрібно посилити, аби повернути глобальну стабільність. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово «мир» у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари», – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що успіх українських військ на землі та у небі наближає мир, а санкційний та інший тиск на Росію може повернути стабільність. «Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність», – заявив президент.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок через влучання російських безпілотників в будівлю гуртожитку у Київській області зросла до 20. Усі люди були доставлені до лікарні, доля ще п’ятьох людей невідома.

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Теги: безпілотник війна обстріл президент Володимир Зеленський наказ

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