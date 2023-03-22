Росія запустила дрони по Україні. Зеленський закликав посилити глобальний тиск на РФ

Володмир Зеленський: «Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність»

Після сьогоднішньої нічної атаки росіян по Україні, глобальний тиск на агресора потрібно посилити, аби повернути глобальну стабільність. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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«Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово «мир» у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари», – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що успіх українських військ на землі та у небі наближає мир, а санкційний та інший тиск на Росію може повернути стабільність. «Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність», – заявив президент.

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Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок через влучання російських безпілотників в будівлю гуртожитку у Київській області зросла до 20. Усі люди були доставлені до лікарні, доля ще п’ятьох людей невідома.