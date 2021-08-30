Столична влада обіцяє до кінця року відкрити нову ділянку Великої Кільцевої (фото)

Сьогодні активні роботи також тривають ділянці від Одеської площі до вулиці Ватутіна

Кличко: «У планах – добудувати шляхопровід над залізничним переїздом і шляхопровід над вулицею Богатирською та з‘їзди з нього»

Місто робить все, щоб до кінця цього року відкрити автосполучення новою ділянкою Великої Кільцевої від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської та транспортною розв’язкою на вулиці Богатирській. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки робіт з будівництва об’єкту.

«Будівництво цього об’єкту планували ще в 2008 році. І тільки ми знайшли можливості і розпочали його зводити, – сказав Кличко. – Підрядники запевнили мене, що до кінця цього року ми зможемо відкрити цей важливий об‘єкт і транспортне сполучення ним. Бо ми розуміємо, що без розбудови автошляхів навколо багатомільйонного міста, ми не вирішимо проблеми великого навантаження на дороги в столиці. Уявіть, тільки за добу в Київ в’їжджає до 50 тисяч вантажних авто. Що негативно позначається на трафіку та екологічній ситуації в місті. І велика частина цього транспорту – транзитна», – наголосив Кличко.

У планах – добудувати шляхопровід над залізничним переїздом і шляхопровід над вулицею Богатирською та з‘їзди з нього.

Також на об‘єкті прокладуть всі необхідні інженерні комунікації. Побудують великий підземний пішохідний перехід. Встановлять і великий шумозахисний екран, аби мешканці навколишніх будинків не відчували дискомфорту.

«Також хочу зазначити, що місто розпочало ремонтні роботи на кількох ділянках Великої Кільцевої, які з балансу області нарешті передали на баланс столиці. І тепер ми можемо оновити і ці частини великого магістрального об’єкту. Сьогодні активні роботи тривають ділянці від Одеської площі до вулиці Ватутіна. Десятиліттями там тільки «латали» ями. Тепер, в рамках капітального ремонту, ця частина «втомленої» дороги, фактично, відбудовується заново. А це – майже три кілометри шести смугової дороги», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що в Києві триває ремонт проспекту Степана Бандери, через що обмежели рух поблизу залізничної платформи «Зеніт».