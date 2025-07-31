Атака на Київ: хвіст однієї з російських ракет залетів у квартиру багатоповерхівки (фото)

За словами міністра МВС, це була цілеспрямована атака на мирних жителів

Під час масованої нічної атаки на Київ 31 липня один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Фото хвоста від однієї з ракет, який залетів прямо в квартиру мешканців, публікують місцеві пабліки. Про це повідомляє «Главком».

Подія сталася в одному з районів столиці, що зазнали найбільших руйнувань.

Хвіст ракети у квартирі одного з будинків Києва фото: Інсайдео.ua

Інформації про конкретний будинок чи постраждалих у цій квартирі наразі немає.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський. Наразі відомо про 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали дев'ять дітей.