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Bild прогнозує «меганаступ» Росії в другій половині літа: РНБО відреагувала

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Bild прогнозує «меганаступ» Росії в другій половині літа: РНБО відреагувала
Генштаб Росії представив Путіну план наступу на другу половину літа, стверджує Bild
фото з відкритих джерел

У росіян наступальні потуги не припинялися загалом ще з минулого року, каже Андрій Коваленко

Україна спростовує інформацію про нібито новий наступ Росії, яку поширило німецьке видання Bild. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони Андрія Коваленка.

«Кремль планує новий наступ» – більш безглуздих матеріалів, ніж в Bild, завжди важко знайти. Повне нерозуміння там ні фронту, ні подій. Начитаються Telegram, часто російських, і пишуть статті, які в нас цитують», – зауважив Коваленко.

Bild прогнозує «меганаступ» Росії в другій половині літа: РНБО відреагувала фото 1

Він відзначив, що за даними видання, цю інформацію вони отримали в «російському Генштабі», що само собою дає відчуття ненадійності.

«У росіян наступальні потуги не припинялися загалом ще з минулого року. Вони стабільно намагаються тиснути і якихось «нових наступів» як таких нема – є вкидання резервів, зміна тактики, спроби заходити штурмовими групами в прикордоння, навʼязувати бої, кидати резерви на Сході і так далі», – додав він.

Водночас Коваленко зауважив і про удари окупантів по тилу України.

«Якраз тому, що задачі на фронті, які ставив Путін, ще з минулого року провалені, й армія РФ просто намагається тиснути кількістю аби повзти. Та і взагалі, кількість їм також добирати доводиться за рахунок КНДРівців, як це було на Курщині», – пояснив він.

Зауважимо, видання Bild написало, що Генштаб Росії представив Путіну план наступу на другу половину літа.

Очільнику Кремля нібито пропонують вивести військових для наступу з прикордоння, попередньо замінивши їх північнокорейськими солдатами.

Нагадаємо, російські окупанти розпочали літній наступ в Україні одразу на кількох напрямках: вони завдають ударів ракетами та дронами. Однак за кілька тижнів ворожа кампанія почала систематично гальмувати.

Також російська окупаційна армія застосовує тактику малих штурмових груп на невеликому відрізку кордону в межах Юнаківської та Хотинської громад Сумської області. Проте ця тактика «не дає противнику досягти тих результатів, які б він очікував» – зайти максимально глибоко на територію України та захопити прикордонні райони. 

Раніше президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом та міністром оборони, на якій були детально обговорені ключові питання щодо ситуації на фронті, Курської операції та нарощування виробництва українських дронів.

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Теги: наступ Генштаб путін армія

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