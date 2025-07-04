Масований обстріл Києва: під завалами в одному з районів виявлено загиблого

Ліквідація наслідків атаки триває: на місці гасять пожежу та розбирають завали

У Святошинському районі Києва знайшли тіло людини, загиблої внаслідок російського масованого обстрілу. Про це повідомив очільник столичної військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

«Під час ліквідації наслідків атаки в Святошинському районі рятувальники виявили загиблого», – повідомив главка КМВА.

Тим часом кількість постраждалих, за даними ДСНС, становить 26 людей. Ліквідація наслідків атаки досі триває: на місці гасять пожежу та розбирають завали.

У столиці триває гасіння пожеж у місцях влучань фото: ДСНС України/Facebook

Рутявальни розбирають завали фото: ДСНС України/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. Наслідки ворожої атаки зафіксовано на понад 13 локаціях в Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському районах. За останніми даними, 23 мешканців столиці постраждали внаслідок нічної атаки ворога на Київ. 14 із них госпіталізували. Іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

Є пошкодження залізничної інфраструктури в межах міста, потяги прямують відхиленим маршрутом.

Унаслідок російського удару у ніч проти 4 липня було пошкоджено консульський відділ польського посольства.

Також під час масованої комбінованої атаки РФ на Київ та область, пошкоджено кілька відділень та сортувальне депо «Нової пошти». Відділення №223 постраждало найбільше. На момент удару воно було зачинене, постраждалих немає. Посилки вціліли, їх перенаправлять у відділення №122. На місці працюють поліція та ДСНС.

Внаслідок нічної атаки було пошкоджено склад книжкового видавництва та інтернет-магазину «Наш Формат». У видавництві наголосили, що тимчасово призупиняють відправлення замовлень. Відновити відправлення у видавництві планують наступного тижня.