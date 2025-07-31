Росія атакувала Київ: серед жертв дитина

Рятувальна операція в столиці триває. Кількість жертв та постраждалих може збільшуватися

У ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років. Про це повідомляє «Главком».

«Наразі вже служби підтверджують 6 загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 – в Соломʼянському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років. Продовжується рятувальна операція», – повідомив Ткаченко.

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.

Наразі відомо про 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали 9 дітей.