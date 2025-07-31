Головна Київ Новини
search button user button menu button

Росія атакувала Київ: серед жертв дитина

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Київ: серед жертв дитина
Продовжується рятувальна операція
фото: ДСНС

Рятувальна операція в столиці триває. Кількість жертв та постраждалих може збільшуватися

У ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років. Про це повідомляє «Главком».

«Наразі вже служби підтверджують 6 загиблих. З них 4 в Святошинському районі, 2 – в Соломʼянському. Серед загиблих дитина, хлопчик шести років. Продовжується рятувальна операція», – повідомив Ткаченко.

Росія атакувала Київ: серед жертв дитина фото 1

Нагадаємо, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.

Наразі відомо про 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали 9 дітей. 

Читайте також:

Теги: росія Київ дитина ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зниження цін вигідне для великих імпортерів, таких як Європа, Китай, Японія та Корея
ОПЕК+ збільшує видобуток: що це означає для України та Росії?
6 липня, 17:02
У РФ загадково загинув віце-президент «Транснафти»
У РФ загадково загинув віце-президент «Транснафти»
4 липня, 10:01
Наразі в багатьох областях України триває ліквідація наслідків нічної російської атаки
Масштабна атака Росії: Зеленський назвав технології, які врятували від жертв
9 липня, 10:57
Військова база Росії у Ґюмрі. Офіційний Єреван, щоправда, спростовує дані українського ГУР про те, що Росія нарощує там військову присутність, але Торієв вважає, що наша розвідка володіє достовірною інформацією
Росія готує державний переворот у Вірменії. Експерт зробив попередження
11 липня, 08:53
Руйнування зафіксовані у 318 територіальних громадах по всій Україні
Мінкульт розкрив кількість пам’яток, які знищила Росія
27 липня, 21:16
Одна людина загинула у Києві через масовану російську атаку
Масована атака на Київ: рятувальники показали наслідки
21 липня, 06:51
Генпрокурор дав вказівку здобути нові докази у справі про підтоплення тунелю на синій гілці метро
Підтоплення київського метро: Генпрокурор Кравченко анонсував нові експертизи
24 липня, 14:31
З Максимом Казбаном, який загинув на Донеччині, прийшли попрощатися рідні, близькі, побратими та колеги
На Майдані відбулося прощання з командиром бригади «Лють» Максимом Казбаном
24 липня, 15:09
Автомобіль Lada Iskra, який мав стати «обличчям» концерну, просто стоїть на складах
Найбільший російський виробник легкових авто призупинив діяльність
Вчора, 09:48

Новини

Нічна атака на Київ: постраждали поліцейські, які їхали на виклик (фото)
Нічна атака на Київ: постраждали поліцейські, які їхали на виклик (фото)
Наслідки нічної атаки: як курсує громадський транспорт та які вулиці перекрито у Києві
Наслідки нічної атаки: як курсує громадський транспорт та які вулиці перекрито у Києві
Росіяни зруйнували квартиру відомої телеведучої у Києві
Росіяни зруйнували квартиру відомої телеведучої у Києві
Росія атакувала Київ: серед жертв дитина
Росія атакувала Київ: серед жертв дитина
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла, є жертви (оновлено)
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла, є жертви (оновлено)
ДСНС показала наслідки атаки на Київ: з-під завалів будинку дістали першу жертву
ДСНС показала наслідки атаки на Київ: з-під завалів будинку дістали першу жертву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2025
37K
Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна
25K
Сестра Стуса розповіла, що родичі поета говорять російською мовою
15K
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
9691
«Звільнився в перший робочий день»: у покоління зумерів новий тренд

Новини

31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua