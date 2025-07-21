Росія атакує Київ безпілотниками (оновлюється)

У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося займання даху нежитлової будівлі

У ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. У столиці зафіксовано перші наслідки обстрілу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Близько 01:33 у місті пролунали вибухи. Станом на 01:52 підтверджено пошкодження у Дарницькому районі.

«У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося займання даху нежитлової будівлі. Деталі з’ясовуються», –повідомив Ткаченко.

«Виклик медиків у Дарницький та Дніпровський райони. Бригади прямують», – написав мер столиці Віталій Кличко.

У Дніпровському районі горять кіоски. Медики на місці. Постраждалих наразі не виявили. Також виклик медиків у Шевченківський район. Там, попередньо, пожежа.

Також бригада швидкої виїхала на виклик у Соломʼянський район. Попередньо – падіння уламків.

Наразі відомо, що у Шевченківському районі пожежа в житловому будинку. У Соломʼянському – палає нежитлова будівля. У Дніпровському районі горять кіоски та займання на даху житлового будинку. А також – на території дитсадка. У Дарницькому – попередньо кілька займань.

Кличко пише, що у Києві пошкоджено вхід на станцію метро «Лукʼянівська». Пожежі на станції немає. Наразі там посилили режим провітрювання.

«Главком» повідомляв, що у ніч на 16 липня російська окупаційна армія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою та «шахедами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Росія запустила на місто балістичну ракету та 28 «шахедів» – Вілкул зазначає, що такої атаки на Кривий Ріг ще не було.

Як відомо, внаслідок атаки зруйновано промислове підприємство, персонал перебував у сховищах. Тим не менш, Вілкул пише, що постраждалий все таки є – 17-річний хлопець отримав поранення у черевну порожнину. Тяжкий, зараз лікарі борються за його життя.

Нагадаємо, у ніч на 14 липня російські війська також здійснили чергову атаку на Харківщину. Під ударом опинилось місто Чугуїв. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено промислове підприємство.

А ввечері 13 липня ворог вчергове атакував Полтавщину ударними дронами. Внаслідок обстрілу ворожими БпЛА пошкоджено чотири приватні будинки, два з них зазнали значних руйнувань. Внаслідок влучань вибиті вікна та розбиті дахи.

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп заявив, що не планує постачати Києву ракети великої дальності, після того, як з'явилося повідомлення, що він закликав президента Володимира Зеленського завдати удару по російській столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Daily Sabah.

На запитання журналістів у Білому домі, чи повинен Зеленський націлитися на Москву, Трамп відповів: «Ні, він не повинен націлюватися на Москву». Він також відкинув ідею постачання ракет дальнього радіуса дії, сказавши: «Ні, ми не плануємо цього робити».