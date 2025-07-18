Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ізраїль атакував місто Сувейда в Сирії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Ізраїль атакував місто Сувейда в Сирії
Ізраїль вдарив по місту Ес-Сувейда на південному заході Сирії
фото з відкритих джерел

Крім того, арабські племена підняли повстання проти друзького ополчення аль-Хіджрі 

Ізраїльські військові знову завдали авіаударів по місту Ес-Сувейда на південному заході Сирії. На тлі цих дій у регіоні розгортається повстання арабських племен проти друзького ополчення аль-Хіджрі, яке, за повідомленнями, отримує підтримку з боку Ізраїлю. Про це інформує «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

За даними сирійських джерел, ці авіаудари стали першими після того, як урядові сили Сирії залишили регіон вранці 17 липня, відступивши після сутичок із місцевими бойовиками. Державне агентство SANA повідомляє, що «ізраїльські окупаційні літаки завдали удару по околицях Сувейди».

Паралельно, за інформацією Clash Report, в регіоні почалося збройне повстання арабських племен, зокрема бедуїнів, проти друзького ополчення аль-Хіджрі. Причиною протесту стали звинувачення у жорстокості з боку ополченців до місцевого населення.

Загалом 41 сирійське арабське плем’я, включно з Акіда, Баггара, Шаммар і Тай, оголосили загальну мобілізацію проти ополчення. У заяві вони наголосили, що мають намір звільнити Сувейду та захистити територіальну цілісність Сирії.

Повідомляється, що підрозділи ополчення аль-Хіджрі відступають до району Аль-Канавата, а збройні формування арабських племен уже просунулися до західних сільських околиць Сувейди і дісталися в’їзду до міста.

Нагадаємо, Ізраїль обстріляв президентський палац і будівлю сирійського Генерального штабу в Дамаску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report. 

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац також опублікував відео з ефіру сирійського телебачення, на якому видно ведучу, налякану ізраїльським ударом на задньому плані в центрі Дамаска.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«Почалися сильні удари», – написав Кац. За його словами, удари продовжаться, поки сирійська армія не вийде із Сувейди.

Як передає RFI, вихідними в Ес-Сувейді на півдні Сирії почалися міжконфесійні сутички між бедуїнськими сунітськими племенами та комбатантами-друзами. Зіткнення спалахнули після викрадення торговця-друза бедуїнами, які встановили пункт пропуску на трасі між містами Сувейда та Дамаск. Повідомлялося про викрадення ще кількох людей. Але незабаром стало відомо про їхнє звільнення.

Після двох днів зіткнень, 15 липня, сирійські урядові війська почали входити до Ес-Сувейду, переважно друзьке місто на півдні Сирії. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, очевидців та друзьких груп, урядові війська втрутилися, заявивши про бажання владнати ситуацію в регіоні. Однак є інформація, що вони взяли участь у бойових діях проти угруповань друзів на боці бедуїнів.

Після заходження військ Дамаска ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах сирійського уряду в Ес-Сувейді. Як заявив премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, їхня мета – «зберегти південний захід сирійської території у статусі демілітаризованої зони». Він заявляє, що не можна дозволити, щоб тут «було створено другий Ліван».

Теги: Сирія Ізраїль армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Близькому Сході будь-яка подія легко перетворюється на суміш вистави і трагедії
Схід – справа тонка. США та Іран залишилися задоволені і можуть приступати до угоди
24 червня, 14:34
Путін розповів, що щодо ситуації навколо Ірану перебуває в контакті з прем'єром Ізраїлю та президентом США
Путін визнав, що зрадив Іран
19 червня, 04:50
Хаменеї: Вітаю наш дорогий Іран з перемогою
Хаменеї заявив про «перемогу» над Ізраїлем та США
26 червня, 16:13
ЦАХАЛ повідомляє, що завдав удару по цілях, які свідчать про систематичне використання цивільної інфраструктури у терористичних цілях
Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах хуситів у Ємені
7 липня, 02:57
ISW: Іран посилює тиск на релігійні меншини
Іран переслідує релігійні меншини після війни з Ізраїлем – ISW
7 липня, 05:44
США готові завдати удару по Ірану
Трамп вирішить долю Ірану в найближчі дві доби – ABC News
18 червня, 08:15
Робота «залізного купола» в Ізраїлі
«Залізний купол» став пропускати більше ракет – NBC
20 червня, 07:59
Після вибуху сили безпеки перекрили район, де стався напад, та почали евакуацію загиблих і постраждалих
Теракт у Дамаску: смертник підірвав себе під час служби в церкві, десятки людей загинули
22 червня, 20:58
Нетаньягу: Ми це бачили. Ми говорили, що через рік у них з'явиться ядерна бомба, і вони її застосують
Нетаньягу попереджає про готовність Ірану застосувати ядерну бомбу проти Ізраїлю
13 липня, 08:52

Соціум

Ізраїль атакував місто Сувейда в Сирії
Ізраїль атакував місто Сувейда в Сирії
Московську область атакували безпілотники
Московську область атакували безпілотники
У Південній Кореї рибалки зловили тунець вартістю $1,9 млн і повернули рибу до моря
У Південній Кореї рибалки зловили тунець вартістю $1,9 млн і повернули рибу до моря
Time присвятив обкладинку нового номера українським дітям, яких викрала РФ
Time присвятив обкладинку нового номера українським дітям, яких викрала РФ
У Польщі вилучили з продажу книгу з провокативною назвою про Анджея Дуду
У Польщі вилучили з продажу книгу з провокативною назвою про Анджея Дуду
Росія заборонила позбавляти громадянства жителів окупованих земель, але посилила репресії для інших
Росія заборонила позбавляти громадянства жителів окупованих земель, але посилила репресії для інших

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2025
18K
Дружина нардепа Геруса три роки війни вела бізнес з «переговорником Путіна»: СБУ відреагувала
17K
Один з ключових партнерів РФ заявив, що обійдеться без російської нафти
5241
Міноборони анонсувало нові відстрочки у «Резерв+»
4657
Путін дав Героя Росії Герою України

Новини

17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua