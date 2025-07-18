Ізраїль атакував місто Сувейда в Сирії

Крім того, арабські племена підняли повстання проти друзького ополчення аль-Хіджрі

Ізраїльські військові знову завдали авіаударів по місту Ес-Сувейда на південному заході Сирії. На тлі цих дій у регіоні розгортається повстання арабських племен проти друзького ополчення аль-Хіджрі, яке, за повідомленнями, отримує підтримку з боку Ізраїлю. Про це інформує «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

За даними сирійських джерел, ці авіаудари стали першими після того, як урядові сили Сирії залишили регіон вранці 17 липня, відступивши після сутичок із місцевими бойовиками. Державне агентство SANA повідомляє, що «ізраїльські окупаційні літаки завдали удару по околицях Сувейди».

Паралельно, за інформацією Clash Report, в регіоні почалося збройне повстання арабських племен, зокрема бедуїнів, проти друзького ополчення аль-Хіджрі. Причиною протесту стали звинувачення у жорстокості з боку ополченців до місцевого населення.

Загалом 41 сирійське арабське плем’я, включно з Акіда, Баггара, Шаммар і Тай, оголосили загальну мобілізацію проти ополчення. У заяві вони наголосили, що мають намір звільнити Сувейду та захистити територіальну цілісність Сирії.

Syrian tribal fighter firing RPG at Druze target while shouting “Ice cream, Ice cream”. pic.twitter.com/P5anldijJl — Clash Report (@clashreport) — Clash Report (@clashreport) July 17, 2025

Повідомляється, що підрозділи ополчення аль-Хіджрі відступають до району Аль-Канавата, а збройні формування арабських племен уже просунулися до західних сільських околиць Сувейди і дісталися в’їзду до міста.

Нагадаємо, Ізраїль обстріляв президентський палац і будівлю сирійського Генерального штабу в Дамаску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Clash Report.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац також опублікував відео з ефіру сирійського телебачення, на якому видно ведучу, налякану ізраїльським ударом на задньому плані в центрі Дамаска.

«Почалися сильні удари», – написав Кац. За його словами, удари продовжаться, поки сирійська армія не вийде із Сувейди.

Як передає RFI, вихідними в Ес-Сувейді на півдні Сирії почалися міжконфесійні сутички між бедуїнськими сунітськими племенами та комбатантами-друзами. Зіткнення спалахнули після викрадення торговця-друза бедуїнами, які встановили пункт пропуску на трасі між містами Сувейда та Дамаск. Повідомлялося про викрадення ще кількох людей. Але незабаром стало відомо про їхнє звільнення.

Після двох днів зіткнень, 15 липня, сирійські урядові війська почали входити до Ес-Сувейду, переважно друзьке місто на півдні Сирії. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини, очевидців та друзьких груп, урядові війська втрутилися, заявивши про бажання владнати ситуацію в регіоні. Однак є інформація, що вони взяли участь у бойових діях проти угруповань друзів на боці бедуїнів.

Після заходження військ Дамаска ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах сирійського уряду в Ес-Сувейді. Як заявив премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, їхня мета – «зберегти південний захід сирійської території у статусі демілітаризованої зони». Він заявляє, що не можна дозволити, щоб тут «було створено другий Ліван».