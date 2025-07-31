Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київ: кількість постраждалих зросла, є жертви (оновлено)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла, є жертви (оновлено)
Наразі відомо про 20 постраждалих мешканців міста
фото: Обозреватель

Хвіст від однієї з ракет залетів людям у квартиру

У ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Нічна атака відбувалася не лише «шахедами», а й ракетами. Про це повідомляє «Главком».

Оновлення 7:13

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.

Наразі відомо про 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали 9 дітей. Двоє киян загинули внаслідок цілеспрямованого удару російських терористів. Це також, ймовірно, не остаточна кількість.

Оновлення 7:05

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що росіяни забрали життя у двох людей.

Оновлення 6:54

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що до 43 зросла кількість постраждалих у Києві. 26 із них госпіталізували в стаціонари медзакладів столиці.

Оновлення 6:37

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про першу жертву атаки. Рятувальники деблокували тіло жінки.

Оновлення 6:27

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про те, що за попередніми даними в Києві зараз 27 постраждалих.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко, ворог атакував чотири райони столиці, зокрема:

Атака на Київ: кількість постраждалих зросла, є жертви (оновлено) фото 1
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла, є жертви (оновлено) фото 2
  • У Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Екстрені служби працюють на місці. Також пожежі в кількох нежитлових будівлях.
  • У Солом’янському районі  пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локація нежитлової забудови.
  • У Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка.
  • У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу. Наразі відомо про 20 постраждалих мешканців міста. 8 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.

Атака на Київ: кількість постраждалих зросла, є жертви (оновлено) фото 3

Атака на Київ: кількість постраждалих зросла, є жертви (оновлено) фото 4
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла, є жертви (оновлено) фото 5

Бригади швидкої продовжують працювати на місцях викликів.

Нагадаємо, у столиці пролунала серія потужних вибухів. Моніторингові канали писали, що у бік Києва летить п'ять ракет, вони, ймовірно, касетні.

Читайте також:

Теги: Київ обстріл росія Віталій Кличко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ, використовуючи протести, буде намагатись максимально загострити ситуацію
Про заходи безпеки. Учасникам мітингів слід бути пильними
25 липня, 13:23
Декларація саміту БРІКС – з російським присмаком
БРІКС у Ріо: декларація з російським акцентом?
8 липня, 11:01
Тьюн: Якщо в якийсь момент президент дійде висновку, що це має сенс і додасть цінності та важелів впливу, які йому потрібні на переговорах, тоді ми зробимо це
Сенатор США призупиняє просування жорсткого законопроєкту Грема проти РФ
15 липня, 01:56
Польське зовнішньополітичне відомство пояснило своє рішення кількома причинами
Польща просить своїх громадян не відвідувати Росію
18 липня, 18:45
На перетині вул. Глибочицької та Січових Стрільців було виявлено доріжню бруківку поч. ХХ ст.
Під шаром асфальту на Лук'янівці виявлено бруківку початку 20 століття (фото)
16 липня, 14:05
Ворог вдарив по Сумщині
У Сумах внаслідок обстрілу РФ зникло світло
23 липня, 02:23
Ситуація на ЗАЕС залишається напруженою через дії окупантів
Поблизу Запорізької АЕС зафіксували стовп диму: чи є загроза ядерній безпеці
19 липня, 18:17
У Києві підприємці встановлюють нові об’єкти для торгівлі
Столиця відмовляється від хаотичних МАФів. Який вигляд мають нові кіоски
24 липня, 12:48
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua
У Києві з ночі і вранці – гроза. Яку погоду обіцяють синоптики 28 липня
28 липня, 08:49

Новини

Атака на Київ: кількість постраждалих зросла, є жертви (оновлено)
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла, є жертви (оновлено)
ДСНС показала наслідки атаки на Київ: з під завалів будинку дістали першу жертву
ДСНС показала наслідки атаки на Київ: з під завалів будинку дістали першу жертву
Удари по Києву, вибухи у Росії: головне за ніч
Удари по Києву, вибухи у Росії: головне за ніч
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
Повітряна тривога у Києві тривала пів години
РФ атакувала Київ ракетами, є влучання у будинок (оновлено)
РФ атакувала Київ ракетами, є влучання у будинок (оновлено)
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше чотирьох годин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2025
36K
Трамп розповів, як перша леді США ставиться до Путіна
23K
Сестра Стуса розповіла, що родичі поета говорять російською мовою
14K
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
7794
Хаос із парковками у Києві. Ткаченко пішов війною проти чиновників КМДА

Новини

30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05
«Людину жалко, звісно, але...»: Безугла несподівано прокоментувала смерть колеги-депутата
25 липня, 16:03

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua