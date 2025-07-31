Атака на Київ: кількість постраждалих зросла, є жертви (оновлено)

Хвіст від однієї з ракет залетів людям у квартиру

У ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Нічна атака відбувалася не лише «шахедами», а й ракетами. Про це повідомляє «Главком».

Оновлення 7:13

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.

Наразі відомо про 52 постраждалих, майже 30 в лікарнях. У тому числі постраждали 9 дітей. Двоє киян загинули внаслідок цілеспрямованого удару російських терористів. Це також, ймовірно, не остаточна кількість.

Оновлення 7:05

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що росіяни забрали життя у двох людей.

Оновлення 6:54

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що до 43 зросла кількість постраждалих у Києві. 26 із них госпіталізували в стаціонари медзакладів столиці.

Оновлення 6:37

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про першу жертву атаки. Рятувальники деблокували тіло жінки.

Оновлення 6:27

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про те, що за попередніми даними в Києві зараз 27 постраждалих.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко, ворог атакував чотири райони столиці, зокрема:

У Святошинському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Екстрені служби працюють на місці. Також пожежі в кількох нежитлових будівлях.

У Солом’янському районі пошкоджені квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі і пошкодження на кількох локація нежитлової забудови.

У Голосіївському районі є пошкоджені будівлі. Зокрема, школи та дитячого садка.

У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу. Наразі відомо про 20 постраждалих мешканців міста. 8 із них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.

Вночі ворог атакував столицю. Найбільше постраждали Святошинський і Солом’янський райони, - очільник МВС Ігор Клименко pic.twitter.com/FGr8hzpU9m — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 31, 2025

Бригади швидкої продовжують працювати на місцях викликів.

Нагадаємо, у столиці пролунала серія потужних вибухів. Моніторингові канали писали, що у бік Києва летить п'ять ракет, вони, ймовірно, касетні.