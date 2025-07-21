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Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ назвав головне завдання на посаді

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Новий командувач Сухопутних військ ЗСУ назвав головне завдання на посаді
Шаповалов підкреслив, що підготовка підрозділів має відповідати реаліям фронту
фото: Генштаб ЗСУ

«Особливу увагу приділятиму розвитку всього спектру безпілотних систем, а також сучасних засобів звʼязку та управління, що забезпечать нам перевагу над ворогом»

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов, який нещодавно став новим командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України, звернувся до українців, бойових побратимів, друзів та партнерів. Також він розповів про свої завдання на посаді, повідомляє «Главком» з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Геннадій Шаповалов зазначив, що знає про проблеми та виклики, з якими щоденно стикаються Сухопутні війська, не зі слів. Його досвід управління бойовою бригадою, а з початком повномасштабного вторгнення – оперативним командуванням «Південь» та оперативним угрупованням військ «Таврія», дає йому глибоке розуміння внутрішніх процесів, потреб особового складу та логіки ухвалення рішень на різних рівнях.

Особистий досвід роботи з міжнародними партнерами, за словами нового командувача, дає чітке розуміння сумісності, стандартів та обміну практиками, які можна масштабувати на користь усіх Сухопутних військ.

«Одним з найголовніших завдань на сьогодні є генерація військ. Вона включає процес формування, підготовки та доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ. Я чітко розумію, що комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян. Адже майбутнє України залежить від того, що відбувається зараз на фронті. Тому всі наші зусилля мають бути спрямовані на основне – збереження самого факту існування нашої держави», – повідомив він. 

Шаповалов підкреслив, що підготовка підрозділів має відповідати реаліям фронту, а впровадження сучасних методик, заснованих на реальному бойовому досвіді, а також високопрофесійний інструкторсько-викладацький склад – це ключові аспекти.

«Для мене принципово важливим є розвиток усіх без винятку складових Сухопутних військ: від піхоти й танкових підрозділів до артилерії, протиповітряної оборони та армійської авіації. Забезпечення сучасними технологіями та озброєнням в умовах війни стало життєвою необхідністю, що дозволить нам мати перевагу над ворогом. Особливу увагу приділятиму розвитку всього спектру безпілотних систем, а також сучасних засобів звʼязку та управління, що забезпечать нам перевагу над ворогом. Звертаюсь до військовослужбовців Сухопутних військ: ви – серце нашої оборони. Ваш героїзм, професіоналізм і відданість справі гідні найвищої поваги. Мій обов’язок – підтримувати всіх без виключення військовослужбовців Сухопутних військ та забезпечити гідні умови проходження служби», – сказав Шаповалов. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, представляючи нового міністра оборони Дениса Шмигаля, окреслив ключові пріоритети та завдання оборонного відомства

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Теги: ЗСУ кадрові зміни війна армія Україна

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