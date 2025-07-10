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Соратник Кличка, екссекретар Київради Бондаренко, отримав підозру: деталі справи

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Соратник Кличка, екссекретар Київради Бондаренко, отримав підозру: деталі справи
За даними слідства, посадовець в 2022-2023 роках безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міськради заробітну плату
фото: офіс Генерального прокурора/Facebook

Колишньому заступнику Київського міського голови та секретарю Київради Володимиру Бондаренку повідомлено про підозру

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому секретареві Київради – ексраднику та заступнику Київського міського голови. Його підозрюють у безпідставному нарахуванні зарплати співробітнику апарату міськради та сприянні ухиленню від військової служби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Офіс генерального прокурора не називає особу, про яку йдеться. Але на фото, оприлюднених у повідомленні, вгадується Володимир Бондаренко, який працював секретарем Київради IX скликання та був колишнім радником і заступником Київського міського голови. 

Обвинувальний акт стосовно Бондаренка перебуває на розгляді в суді
Обвинувальний акт стосовно Бондаренка перебуває на розгляді в суді
фото: офіс Генерального прокурора/Facebook

«Київська міська прокуратура спільно з ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міського голови – секретарю Київської міської ради, депутату Київської міської ради IX скликання у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України», - йдеться у повідомленні ОГП. 

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому секретареві Київради – ексраднику та заступнику Київського міського голови
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому секретареві Київради – ексраднику та заступнику Київського міського голови
фото: офіс Генерального прокурора/Facebook

За даними слідства, посадовець в 2022-2023 роках безпідставно нараховував та виплатив співробітнику апарату Київської міськради заробітну плату, чим  заподіяв шкоду Київраді на суму майже 700 тис. грн. 

«Працівник апарату, якому було виплачено кошти, вступивши до лав Збройних Cил України отримував відповідне грошове забезпечення, як військовослужбовець. Водночас, він продовжував з липня 2022 року по березень 2023 року безпідставно отримувати заробітну плату», – йдеться у повідомленні. 

Крім цього, за даними прокуратури, підозрюваний посадовець направив лист до Київської міської військово-цивільної адміністрації із клопотанням відрядити мобілізованого працівника для роботи у мійськраді.

«Таким чином, мобілізований працівник фактично ухилився від проходження військової служби, до військової частини не прибув, жодних завдань з оборони України не виконував», – вказали в прокуратурі. 

Зазначається, що обвинувальний акт стосовно нього наразі перебуває на розгляді в суді. Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється слідчими ДБР у місті Києві.

 Нагадаємо, у березні 2025 року депутати партії «Слуга народу» надіслали до міського голови Києва вимогу щодо дострокового завершення повноважень секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, голос якого був зафіксований на скандальних «плівках Комарницького». Журналісти Bihus.Info оприлюднили відео із розсекреченими прослуховування посадовців КМДА й депутатів Київради, які причетні до схем незаконного заволодіння землею. Серед них – секретар Київради Володимир Бондаренко

Також повідомлялося, що секретар Київради Володимир Бондаренко звернувся до Київського міського голови Віталія Кличка, аби той відсторонив його від обовʼязків, повʼязаних із підготовкою та проведенням пленарних засідань на час проведення досудового розслідування. Тож Бондаренко не проводить пленарні засідання, але лишається депутатом Київради.

Як відомо, секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі «плівок Комарницького» як свідок. Раніше його голос був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.

Правоохоронці виявили схему незаконного заволодіння земельними ділянками в Києві через «туалетну схему». Раніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на резонансні новини, які стосуються зокрема земельної сфери столиці і оголосив про масштабні звільнення. Він зазначив, що місто надає правоохоронцям всі запрошувані документи та сприяє слідству.

8 квітгя Київська міськрада не змогла відправити у відставку заступника міського голови – секретаря Київради Володимира Бондаренка під час таємного голосування, проте він сам заявив про дострокове припинення повноважень.

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Теги: Офіс Генерального прокурора Державне бюро розслідувань Володимир Бондаренко Facebook розслідування прокурор прокуратура

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