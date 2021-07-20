Аварії залишили без води будинки на 18 вулицях Києва (адреси)

Аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на водомережі

У вівторок, 20 липня, у Києві за низкою адрес відсутнє холодне водопостачання через планові та аварійні відключення. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Так, з 09:00 до 23:00 у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Північно-Сірецька, 1-3

Через аварійні відключення відсутнє холодне водопостачання за адресами:

вул. Круглоуніверситетська, 22, 19/28

вул. Банкова, 1/10, 3

вул. Сирецька, 46

вул. Кирилівська, 20

вул. Костянтинівська, 43, 45

вул. Володимирська, 101

пр-т. Василя Порика, 14А

пр-т. Правди, 68

вул. Ружинська, 18/59

вул. Тешебаєва, 8, 10, 12, 14

вул. Олександра Архипенка, 2/12

вул. Йорданська, 5А

пр-т. Володимира Маяковського, 24Б

вул. Сержа Лифаря, 18

вул. Академіка Доброхотова, 3

вул. Осіння, 38А

бул. Чоколівський, 33.

Як повідомлялося, 20 липня з 9:00 до 19:30 тимчасово припинений розподіл газу до деяких будинків у центрі Києва