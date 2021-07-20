Аварії залишили без води будинки на 18 вулицях Києва (адреси)
Частина киян залишилась без води
Фото з відкритих джерел
Аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на водомережі
У вівторок, 20 липня, у Києві за низкою адрес відсутнє холодне водопостачання через планові та аварійні відключення. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Так, з 09:00 до 23:00 у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Північно-Сірецька, 1-3
Через аварійні відключення відсутнє холодне водопостачання за адресами:
- вул. Круглоуніверситетська, 22, 19/28
- вул. Банкова, 1/10, 3
- вул. Сирецька, 46
- вул. Кирилівська, 20
- вул. Костянтинівська, 43, 45
- вул. Володимирська, 101
- пр-т. Василя Порика, 14А
- пр-т. Правди, 68
- вул. Ружинська, 18/59
- вул. Тешебаєва, 8, 10, 12, 14
- вул. Олександра Архипенка, 2/12
- вул. Йорданська, 5А
- пр-т. Володимира Маяковського, 24Б
- вул. Сержа Лифаря, 18
- вул. Академіка Доброхотова, 3
- вул. Осіння, 38А
- бул. Чоколівський, 33.
Як повідомлялося, 20 липня з 9:00 до 19:30 тимчасово припинений розподіл газу до деяких будинків у центрі Києва