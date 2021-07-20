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    Аварії залишили без води будинки на 18 вулицях Києва (адреси)

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    Частина киян залишилась без води - Аварії залишили без води будинки на 18 вулицях Києва (адреси)
    Частина киян залишилась без води
    Фото з відкритих джерел

    Аварійні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень на водомережі

    У вівторок, 20 липня, у Києві за низкою адрес відсутнє холодне водопостачання через планові та аварійні відключення. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Так, з 09:00 до 23:00 у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Північно-Сірецька, 1-3

    Через аварійні відключення відсутнє холодне водопостачання за адресами:

    • вул. Круглоуніверситетська, 22, 19/28
    • вул. Банкова, 1/10, 3
    • вул. Сирецька, 46
    • вул. Кирилівська, 20
    • вул. Костянтинівська, 43, 45
    • вул. Володимирська, 101
    • пр-т. Василя Порика, 14А
    • пр-т. Правди, 68
    • вул. Ружинська, 18/59
    • вул. Тешебаєва, 8, 10, 12, 14
    • вул. Олександра Архипенка, 2/12
    • вул. Йорданська, 5А
    • пр-т. Володимира Маяковського, 24Б
    • вул. Сержа Лифаря, 18
    • вул. Академіка Доброхотова, 3
    • вул. Осіння, 38А
    • бул. Чоколівський, 33.

    Як повідомлялося, 20 липня з 9:00 до 19:30 тимчасово припинений розподіл газу до деяких будинків у центрі Києва

    Теги: Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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    Аварії залишили без води будинки на 18 вулицях Києва (адреси)