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    Мешканці Лівобережжя Києва на пів місяця залишаться без гарячої води

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    На час гідравлічних випробувань киянам доводиться підігрівати воду самим - Мешканці Лівобережжя Києва на пів місяця залишаться без гарячої води
    На час гідравлічних випробувань киянам доводиться підігрівати воду самим
    Фото з відкритих джерел

    Розхолодження тепломережної води розпочнеться 18 липня

    З 19 липня по 2 серпня буде припинено гаряче водопостачання частини житлових масивів Лівобережний, Соцмісто, ДВРЗ. Про це повідомляє пресслужба Дніпровської районної в місті Києва державної адміністрації.

    У зв’язку з проведенням планових гідравлічних випробувань теплових магістралей №2, 3, 4, 5, 6 ТОВ «Євро-реконструкція» буде припинено гаряче водопостачання всіх споживачів, які підключені до систем теплопостачання в межах вулиць:

    • Панельної,
    • Челябінської,
    • Нестайка,
    • Микільсько-Слобідської,
    • Раїси Окіпної,
    • Флоренції,
    • Вифлеємської,
    • Фанерної,
    • Сиваської,
    • Алматинської,
    • Машиністівської,
    • Літинської,
    • Опришківської,
    • Марганецької,
    • Рогозівської,
    • Калачевської,
    • Профспілкової,
    • Празької,
    • Сосюри,
    • Сергієнка,
    • Хоткевича,
    • Попудренка,
    • Сеноманського провулку,
    • уздовж Русанівського каналу,
    • проспекту Гагаріна,
    • Броварського проспекту.

    Розхолодження тепломережної води та роботи з підготовки схеми для проведення випробувань розпочнуться після 12 години 18 липня.

    На офіційному сайті підприємства «Київтеплоенерго» розміщуються усі адреси будинків, де проводяться гідравлічні випробування. На самих будинках розміщуються відповідні оголошення.

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    Теги: Київ ремонт кияни водопостачання Київтеплоенерго
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    Мешканці Лівобережжя Києва на пів місяця залишаться без гарячої води