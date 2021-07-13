Мешканці Лівобережжя Києва на пів місяця залишаться без гарячої води

На час гідравлічних випробувань киянам доводиться підігрівати воду самим

Розхолодження тепломережної води розпочнеться 18 липня

З 19 липня по 2 серпня буде припинено гаряче водопостачання частини житлових масивів Лівобережний, Соцмісто, ДВРЗ. Про це повідомляє пресслужба Дніпровської районної в місті Києва державної адміністрації.

У зв’язку з проведенням планових гідравлічних випробувань теплових магістралей №2, 3, 4, 5, 6 ТОВ «Євро-реконструкція» буде припинено гаряче водопостачання всіх споживачів, які підключені до систем теплопостачання в межах вулиць:

Панельної,

Челябінської,

Нестайка,

Микільсько-Слобідської,

Раїси Окіпної,

Флоренції,

Вифлеємської,

Фанерної,

Сиваської,

Алматинської,

Машиністівської,

Літинської,

Опришківської,

Марганецької,

Рогозівської,

Калачевської,

Профспілкової,

Празької,

Сосюри,

Сергієнка,

Хоткевича,

Попудренка,

Сеноманського провулку,

уздовж Русанівського каналу,

проспекту Гагаріна,

Броварського проспекту.

Розхолодження тепломережної води та роботи з підготовки схеми для проведення випробувань розпочнуться після 12 години 18 липня.

На офіційному сайті підприємства «Київтеплоенерго» розміщуються усі адреси будинків, де проводяться гідравлічні випробування. На самих будинках розміщуються відповідні оголошення.