Мешканці Лівобережжя Києва на пів місяця залишаться без гарячої води
Розхолодження тепломережної води розпочнеться 18 липня
З 19 липня по 2 серпня буде припинено гаряче водопостачання частини житлових масивів Лівобережний, Соцмісто, ДВРЗ. Про це повідомляє пресслужба Дніпровської районної в місті Києва державної адміністрації.
У зв’язку з проведенням планових гідравлічних випробувань теплових магістралей №2, 3, 4, 5, 6 ТОВ «Євро-реконструкція» буде припинено гаряче водопостачання всіх споживачів, які підключені до систем теплопостачання в межах вулиць:
- Панельної,
- Челябінської,
- Нестайка,
- Микільсько-Слобідської,
- Раїси Окіпної,
- Флоренції,
- Вифлеємської,
- Фанерної,
- Сиваської,
- Алматинської,
- Машиністівської,
- Літинської,
- Опришківської,
- Марганецької,
- Рогозівської,
- Калачевської,
- Профспілкової,
- Празької,
- Сосюри,
- Сергієнка,
- Хоткевича,
- Попудренка,
- Сеноманського провулку,
- уздовж Русанівського каналу,
- проспекту Гагаріна,
- Броварського проспекту.
Розхолодження тепломережної води та роботи з підготовки схеми для проведення випробувань розпочнуться після 12 години 18 липня.
На офіційному сайті підприємства «Київтеплоенерго» розміщуються усі адреси будинків, де проводяться гідравлічні випробування. На самих будинках розміщуються відповідні оголошення.