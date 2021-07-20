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    Будинки в центрі Києва на день залишаться без газу (адреси)

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    Газопостачання будинків відключено тимчасово - Будинки в центрі Києва на день залишаться без газу (адреси)
    Газопостачання будинків відключено тимчасово
    Фото з відкритих джерел

    «Київгаз» просить мешканців будинків перекрити крани перед газовими приладами

    У вівторок, 20 липня, з 9:00 до 19:30 буде тимчасово припинений розподіл газу до деяких будинків у центрі Києва. Про це повідомляє «Київгаз».

    Зокрема, буде відключено газопостачання будинків по вулиці Михайлівській, Костьольній, Трьохсвятительській, Грушевського та Хрещатик.

    Перелік будинків

    Шевченківський район

    Назва вулиці

    Номер будинку

    вулиця Михайлівська

    2, 6, 6-А, 2-В

    вулиця Костьольна

    3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15

    вулиця Трьохсвятительська

    3, 9

    вулиця Хрещатик

    8

    вулиця Грушевського

    4-А

    У цей час спеціалісти «Київгазу» здійснять прокладання газопроводу по вулиці Трьохсвятительскій.

    «Мешканців квартир вказаних будинків просимо перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами. Пуск газу буде здійснюватися після завершення робіт», – йдеться в повідомленні «Київгазу».

    Як відомо, на вулицях Костельній і Трьохсвятительській триває середній дорожній ремонт.

    Теги: Київ газ кияни Київгаз
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    Будинки в центрі Києва на день залишаться без газу (адреси)