Будинки в центрі Києва на день залишаться без газу (адреси)
«Київгаз» просить мешканців будинків перекрити крани перед газовими приладами
У вівторок, 20 липня, з 9:00 до 19:30 буде тимчасово припинений розподіл газу до деяких будинків у центрі Києва. Про це повідомляє «Київгаз».
Зокрема, буде відключено газопостачання будинків по вулиці Михайлівській, Костьольній, Трьохсвятительській, Грушевського та Хрещатик.
Перелік будинків
|
Шевченківський район
|
|
Назва вулиці
|
Номер будинку
|
вулиця Михайлівська
|
2, 6, 6-А, 2-В
|
вулиця Костьольна
|
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15
|
вулиця Трьохсвятительська
|
3, 9
|
вулиця Хрещатик
|
8
|
вулиця Грушевського
|
4-А
У цей час спеціалісти «Київгазу» здійснять прокладання газопроводу по вулиці Трьохсвятительскій.
«Мешканців квартир вказаних будинків просимо перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами. Пуск газу буде здійснюватися після завершення робіт», – йдеться в повідомленні «Київгазу».
Як відомо, на вулицях Костельній і Трьохсвятительській триває середній дорожній ремонт.