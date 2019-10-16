Аварії залишили без води будинки на двох вулицях Києва (адреси)



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Частина киян залишилася без води

На ліквідацію пошкодження може знадобитися доба

У середу, 16 жовтня, у Києві сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Садова, 16, 17, 18, 19, 23;

пров. Ясинуватський.

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, 15 жовтня у зв’язку із пошкодженнями на мережі було відключено водопостачання у будинках на семи вулицях Києва.

До слова, Київводоканал заявив, що готовий до роботи у зимовий період.

Зазначається, що для того, щоб в осінньо-зимовий період системи водопостачання та відведення стоків працювали безперебійно, спеціалісти Київводоканалу заздалегідь ретельно готують обладнання для роботи взимку.

Підготовка включає ремонт водопровідних і каналізаційних мереж, повну перевірку Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій (профілактичний огляд станцій, поточний ремонт зовнішніх мереж теплофікації, камер, труб та колодязів, ремонт запірної арматури, теплотрас, встановлення нових світильників тощо), реконструкцію насосних станцій, вузлів знезараження та проведення ремонту приміщень.