Банда на чолі з росіянином пограбувала майже 150 іноземців у київських клубах

У ніч на 1 серпня причетні до нападів на іноземців були затримали «на гарячому»

Злочинці діяли на території трьох розважальних закладів, розташованих у центрі Києва

Столичні правоохоронці за результатами масштабної спецоперації знешкодили злочинну групу, учасники якої вчиняли масові розбійні напади на іноземців на території Києва. Про це повідомив керівник Київської міської прокуратури Олег Кіпер.

За його словами, група осіб, діючи на території трьох розважальних закладів, розташованих у центрі столиці, здійснювали напади на іноземців та силою відбирали гроші та цінності. За попередньою інформацією, учасники групи можуть бути причетними до скоєння майже 150 нападів на іноземних громадян з початку 2020 року.

«Проаналізувавши фабули цих заяв прокурори встановили, що майже всі вони стосувалися нападів на іноземців, які відпочивали в одних і тих самих розважальних закладах у центрі столиці. Характер і обставини вчинення злочинів вказували на те, що вони скоюються однієї групою та за одним і тим самим сценарієм», – повідомив керівник міської прокуратури.

Так, іноземцям, які відпочивали у закладах, надавалися чеки для оплати із переліком замовлень та їх вартості, які у 5-10 разів перевищували реальну суму замовлення. Коли іноземці відмовлялися оплачувати завищені рахунки, їх запрошували до кімнати адміністратора для з’ясування обставин. Там, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, їх змушували оплачувати рахунки, а у разі відмови – силою відбирали кошти, мобільні телефони та інші цінності.

В ніч на 1 серпня в ході спільних скоординованих заходів Печерської окружної прокуратури, столичної поліції та Департаменту міграційної поліції Нацполіції України особи, причетні до цих нападів, були затримали «на гарячому».

За словами Кіпера, наразі 10 особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187 КК України. У тому числі повідомлено про підозру працівнику патрульної поліції, який у злочинній схемі виконував роль водія.

Як повідомив начальник Департаменту міграційної поліції Нацполіції України Сергій Пантелеєв, у ході спецоперації були затримані організатор групи: уродженець РФ, громадянин Ізраїлю, який перебуває у розшуку Інтерполу за фінансові махінації, а також громадяни України та Азербайджану. Також зловмисникам допомагали окремі громадянки України, які запрошували іноземців саме до цих закладів.

Наразі вирішується питання про обрання усім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Оскільки більшість іноземців, які постраждали від цих злочинів, на цей час знаходяться поза межами України, слідство відпрацьовує механізм надання їм процесуальних статусів потерпілих із залученням дипломатичних органів.