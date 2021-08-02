Іноземець викрав коштовності з ювелірних магазинів у центрі Києва

Столичні правоохоронці затримали зловмисника

До чергової частини Шевченківського управління поліції звернулася керівниця ювелірного магазину на бульварі Тараса Шевченка із заявою про крадіжку золотого браслета. Через годину з аналогічною заявою звернулася керівниця ще одного магазину. Поліцейські прийняли відповідні заяви та розпочали пошуки підозрюваного. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Оперативники провели комплекс розшукових заходів та встановили особу крадія.

«Завдяки злагодженим діям співробітників Шевченківського управління поліції та оперативників столичного головкому правопорушника затримано. Це раніше судимий іноземний громадянин, 1990 року народження. Вартість викраденого становить 340 тисяч гривень», – розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Олександр Скопенко.

Затриманий – раніше судимий іноземний громадянин, 1990 року народження

За даним фактом розслідуються кримінальні провадження за ч. 2 та ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 22 травня поточного року стався розбійний напад на ювелірний магазин у Голосіївському районі Києва.