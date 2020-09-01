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    Новини

    Банда викрала в Києві підприємця і понад тиждень тримала в заручниках (фото, відео)

    • Розсилка
    Викрадачів затримали у ході спецоперації - Банда викрала в Києві підприємця і понад тиждень тримала в заручниках (фото, відео)
    Викрадачів затримали у ході спецоперації
    Фото: Прокуратура Києва

    Зловмисники вимагали за звільнення підприємця понад $2 млн

    Столичні правоохоронці затримали шістьох осіб, які обґрунтовано підозрюються у викраденні в Києві підприємця та його незаконному утриманні упродовж тижня з метою отримання грошових коштів у сумі понад 2 млн доларів США.

    Про це у вівторок, 1 вересня, повідомили прокурор міста Києва Олег Кіпер і начальник столичної поліції Андрій Крищенко під час спільного брифінгу.

    Установлено, 21 серпня під приводом перегляду об’єкту нерухомості за межами Києва зловмисники зустрілися з 48-річним підприємцем у центрі столиці, заманили його до автівки та викрали.

    Надалі, застосувавши до потерпілого медичні препарати, викрадачі перемістили його до мікроавтобуса та вивезли до недобудованого будинку у Фастівському районі Київській області, де почали незаконно утримувати, вимагаючи за звільнення грошові кошти.

    За словами Крищенка, під час незаконного утримання потерпілий здійснив спробу втечі, вистрибнувши з другого поверху будинку. При падінні підприємець зламав обидві кінцівки та був схоплений викрадачами. Після цього потерпілого перевезли до іншого будинку у Київській області, де продовжили незаконно утримувати упродовж тижня.

    У ході спецоперації 29 серпня учасників злочинної групи затримали у порядку ст. 208 КПК України. Потерпілого визволили та з травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

    Як зазначив Кіпер, затримані – мешканці столиці віком від 35 до 52 років, раніше не судимі. За адресами їх проживання проведено 13 невідкладних обшуків, у ході яких вилучено чорнові записи, боргові розписки, флеш-накопичувачі, мобільні телефони та інші речові докази.

    Організаторами злочину виявилися колишні партнери потерпілого, а мотивом його викрадення - фінансові зобов’язання. Зловмисники вимагали за звільнення підприємця грошові кошти у сумі понад 2 млн доларів США.

    Присутній на брифінгу начальник відділу управління карного розшуку столичної поліції Дмитро Сиченко повідомив, що під час обшуків у фігурантів також вилучили значну кількість зброї, а саме 12 ручних гранатометів, 28 гранат різних систем, більше 5 тисяч набоїв, автоматичну зброю, пістолети, а також запали та 400 г тротилу. Наразі встановлюється походження зброї та боєприпасів. Усе вилучене направлено на експертизу.

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    Банда викрала в Києві підприємця і понад тиждень тримала в заручниках (фото, відео)
    Банда викрала в Києві підприємця і понад тиждень тримала в заручниках (фото, відео)
    Банда викрала в Києві підприємця і понад тиждень тримала в заручниках (фото, відео)
    Банда викрала в Києві підприємця і понад тиждень тримала в заручниках (фото, відео)
    Банда викрала в Києві підприємця і понад тиждень тримала в заручниках (фото, відео)
    Банда викрала в Києві підприємця і понад тиждень тримала в заручниках (фото, відео)
    Банда викрала в Києві підприємця і понад тиждень тримала в заручниках (фото, відео)
    Банда викрала в Києві підприємця і понад тиждень тримала в заручниках (фото, відео)
    Банда викрала в Києві підприємця і понад тиждень тримала в заручниках (фото, відео)
    Банда викрала в Києві підприємця і понад тиждень тримала в заручниках (фото, відео)

    Затриманим особам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 189 КК України. Організаторам злочину обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, ще двом - у вигляді домашнього арешту, щодо інших підозрюваних судові засідання з обрання запобіжних заходів тривають.

    Заходи з викриття злочинної групи проводилися прокурорами Київської місцевої прокуратури № 6 спільно з Печерським Управлінням поліції в Києві.

    Національна поліція України прокуратура Київ кримінал Андрій Крищенко Київщина викрадення злочин
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