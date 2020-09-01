Чоловіку, який у Борисполі викрав чотирирічну дівчинку, обрали запобіжний захід



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29-річного чоловіка заарештовано на 60 діб без права внесення застави

Зловмисник викрав дитину на автозаправній станції у Борисполі, поки її мати розраховувалася за пальне

Бориспільський міськрайонний суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою зловмиснику, який викрав чотирирічну дівчинку у Борисполі.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що 29-річного чоловіка заарештовано на 60 діб без права внесення застави.

Йому інкриміновано ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) та ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення) ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Як відомо, дитину викрали 28 серпня о 19:55 на заправці по вул. Лютнева, 1 в Борисполі. Поки мама була на касі заправки, а тато в машині, дівчинка розглядала іграшки. До неї підійшов невідомий, взяв на руки, посадив до себе в машину і поїхав у невідомому напрямку.