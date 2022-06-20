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    Новини

    Банкова готувалася до того, що Київ впаде

    План РФ взяти Київ за три дні провалився - Банкова готувалася до того, що Київ впаде
    План РФ взяти Київ за три дні провалився
    фото з відкритих джерел

    Арестович був упевнений, що Київ не вистоїть

    Коли російські окупанти штурмували Київ, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович був переконаний, що місто впаде. Про це він розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

    «Була ситуація днів 15-20, я був впевнений, що Київ впаде», – сказав Арестович.

    Його впевненість у цьому була на 100%.

    «Найбільш сприятливий сценарій, який я бачив, – це повністю захоплений лівий берег. Ми б зруйнували мости і тримали оборону на Печерських пагорбах. І десь важкі бої в районі Шулявки, КПІ», – розповів Арестович.

    Він прогнозував, що від Києва лишиться лише центр, в якому Збройні сили триматимуть важку оборону.

    Арестович зазначив, що це був «позитивний сценарій».

    Нагадаємо, Арестович на черговому ефірі у російського адвоката Марка Фейгіна заявив, що «в Україні багато хто хоче збудувати велику країну з маленькою культурою», яка підходить для «маленької моноетнічної держави типу Угорщини», але Україна – велика і полікультурна країна.

    Також Арестович упевнений, що «хороші росіяни» можуть поповнити людський ресурс, який Україна втрачає через війну.

    Ця заява речника Банкової спровокувала скандал у соцмережах, відомі культурні та політичні діячі різко відреагували на слова Арестовича про «маленьку культуру».

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    Теги: росія окупанти Київ війна Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Банкова готувалася до того, що Київ впаде