Банкова готувалася до того, що Київ впаде

План РФ взяти Київ за три дні провалився

Арестович був упевнений, що Київ не вистоїть

Коли російські окупанти штурмували Київ, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович був переконаний, що місто впаде. Про це він розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону.

«Була ситуація днів 15-20, я був впевнений, що Київ впаде», – сказав Арестович.

Його впевненість у цьому була на 100%.

«Найбільш сприятливий сценарій, який я бачив, – це повністю захоплений лівий берег. Ми б зруйнували мости і тримали оборону на Печерських пагорбах. І десь важкі бої в районі Шулявки, КПІ», – розповів Арестович.

Він прогнозував, що від Києва лишиться лише центр, в якому Збройні сили триматимуть важку оборону.

Арестович зазначив, що це був «позитивний сценарій».

Нагадаємо, Арестович на черговому ефірі у російського адвоката Марка Фейгіна заявив, що «в Україні багато хто хоче збудувати велику країну з маленькою культурою», яка підходить для «маленької моноетнічної держави типу Угорщини», але Україна – велика і полікультурна країна.

Також Арестович упевнений, що «хороші росіяни» можуть поповнити людський ресурс, який Україна втрачає через війну.

Ця заява речника Банкової спровокувала скандал у соцмережах, відомі культурні та політичні діячі різко відреагували на слова Арестовича про «маленьку культуру».