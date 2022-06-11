«Хороші росіяни» можуть поповнити людський ресурс, який Україна втрачає через війну – Арестович

Арестович хоче переманювати росіян до України

Радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live» заявив, що поки він в Україні «щось означає», він не дасть збудувати національну українську державу. За словами Арестовича, українська культура надто маленька, і треба забрати сюди все «розумне з росії та білорусі», інакше воно стане «ресурсом Європи». Арестович також вважає, що Україна має стати центром прихистку для «хороших росіян», і це дозволить вирішити демографічну проблему, спричинену війною.

«Ця проблем проявилася у зв'язку з темою надання громадянства Невзорову... У нас в Україні багато хто хоче збудувати велику країну з маленькою культурою. Маленька культура – це та, яка годиться для маленької моноетнічної держави типу Угорщини. Але Україна – не така країна, у нас полікультурна країна. Уніфікація – якою б не була війна, які б лозунги не звучали, яким би не було б бажання забути якнайбільше російських слів… у нас це все несерйозно, це все на рівні фабрики думок, але тенденція, яка за цим стоїть, потребує особливої уваги», – зауважує Арестович.

«Я, поки я тут щось значу, не дам збудувати з України велику країну з маленькою культурою. Якщо Україна не хоче програти війну, вона не має відмовитись від різноманітності», – наголосив радник ОП.

«Тобто оця містечковість збіднює країну?» – уточнив Фейгін.

«Базовим ресурсом людства є різноманіття. Якщо ми хочемо програти цю війну, ми мажмо відмовитись від різноманіття. Я навіть не хочу зараз промовляти реверанси і чергові фрази, які в нас завжди в таких обговореннях звучать, що «звичайно ж, я за українську мову, звичайно ж, вона єдина державна». Я навіть говорити це не буду, ми зразу залишимо ці мантри, які в нас теж вважаються обов'язковими», – іронізує Арестович.

«Якою є велика стратегія України щодо росії? Наші громадяни досі вірять, що можна закритись на ключик і підглядати у щілину із сейфа, зсередини, а що ж там у тій росії відбувається? Ти думаєш, це можливо, маючи 6 тисяч кілометрів кордону з білоруссю і рф по суші і по морю? І 400 років мінімум проживши в одній державі? Стратегія ізоляції від росії перемогти не допоможе. Є тільки грамотна стратегія роботи України з росією, і ця грамотна стратегія передбачає створення альтернативного центру тяжіння для всіх, хто в росії та білорусі тягнеться до світла. А по-друге, проактивні дії для зміни антропотоків на користь України, на користь Києва. Щоб усе, що є у росії розумне, творче, вічне, мало можливість тут прихиститись», – зазначає радник ОП.

«Інакше вони поїдуть в Європу і стануть там людським ресурсом. А в нас скорочується населення. Ми втрачаємо населення під окупацією. Нам що, будуть зайвими толкові люди? Максимально близькі нам за менталітетом, духом, мовою і так далі, які ну точно ближчі до нас, ніж люди будь-якої іншої національності», – сказав Арестович.

Нагадаємо, 10 червня наші бійці ліквідували у Сєвєродонецьку цілу розвідгрупу кадирівців із полку «Ахмат». Про це під час вечірнього ефіру «Фейгін Live»розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Він зауважив, що на сході з російськими загарбниками відбуваються «багато чудових подій».