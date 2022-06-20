«Місто видно у приціл». Арестович зробив прогноз щодо звільнення Херсона

Олексій Арестович переконаний, що вирішальну роль у звільненні Херсона відіграє надана Заходом далекобійна зброя

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що українські військові перебувають дуже близько до Херсона. Він переконаний, що звільнення міста від російських окупантів – цілком досяжна ціль. Про це він сказав у інтерв’ю.

За словами Арестовича, українські військові утримують позиції у 15 км від Херсона і росіянам не вдається вибити звідти ЗСУ.

«Наші війська, атакуючи правобережний плацдарм, єдиний, який залишився на правому березі у Херсоні, зробили на протяжності 50 км систему районів оборони, перейшовши Інгулець, і утримують благополучно. Російським військам попри майже двотижневі спроби не вдалося їх вибити. А це серйозна підстава для звільнення Херсона у майбутньому. Херсон уже видно у приціл і біноклі. Все чітко, 15 км», – сказав радник голови ОП.

Водночас Арестович не став робити прогнозів щодо термінів звільнення Херсона. Він наголосив, що швидше звільнити Херсон допоможе далекобійна зброя, яку Україні нададуть партнери.

«Це буде не завтра. Тому, що війна так влаштована, що 15 км можна іти рік. Але тим не менш це близько. Провернути Херсон можна буде тоді, коли ми отримаємо у розпорядження далекобійну артилерію і ракетні реактивні системи типу HIMARS, які дозволять нам вирішити проблему постачання правобережного плацдарму російських військ, перекривши надійно поставки звідти. І буде можливість завдавати удари по їхніх скупченнях військ», – сказав він.

На думку Арестовича, далекобійна зброя дозволить перекрити постачання росіянам, і це зіграє вирішальну роль у звільненні Херсона.

«Проблема того плацдарму в тому, що він висить на двох нитках – дамба і Антонівський міст. Вони будуть у межах ураження дуже надійного HIMARS. І будь-які спроби постачатися, закріплятися – це велика проблема. Їх можна присікти. І звільнення Херсона – це конкретне реальне завдання, яке можна поставити і вирішити», – сказав представник Офісу президента.

При цьому радник голови ОП зауважив, що у своїх прогнозах треба зважати на те, які плани у Генштабу ЗСУ.

«Ми ж говоримо вузько, а вони бачать усю перспективу. Подивимося, що вони будуть робити, які завдання будуть вирішувати», – зазначив Арестович.

Нагадаємо, у Інституті вивчення війни заявили раніше, що Збройні сили України перейшли до дій та проводять контратаки на кількох напрямках, зокрема у Херсонській області та на Запоріжжі. Американські аналітики називають ці контратаки українських військових успішними. Навіть прогнозують, що в найближчі тижні для російських окупантів буде ще більша загроза.

Як відомо, у Херсонській області Збройні сили України ведуть контрнаступ на напрямках Киселівка, Солдатське та Олександрівка. Також Збройні сили України звільнили село Благодатне на Херсонщині. Наразі до обласного центру залишається 15 км.

Президент Володимир Зеленський також поінформував, що українські військові поступово звільняють територію Херсонської області. Також, за його словами, є певні успіхи в Запорізькій області.

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