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    Вода зникла в будинках на чотирьох вулицях Києва (адреси)

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    Київводоканал проводить аварійно-відновлювальні роботи - Вода зникла в будинках на чотирьох вулицях Києва (адреси)
    Київводоканал проводить аварійно-відновлювальні роботи
    Фото: Київводоканал

    Без води лишилися понад десять будівель

    У понеділок, 9 листопада, сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання в Києві.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    У зв’язку з цим тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

    • вул. Малокитаївська, 43, 45, 47
    • вул. Академіка Вільямса, 2, 4, 6, 6А, 8
    • вул. Полкова, 55
    • пров. Полковий, 1, 1А

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень.

    Нагадаємо, у зв'язку з виконанням робіт з улаштування водопровідного вузла на водоводі діаметром 900 мм на розі вул. Зеленогірська та вул. Петра Радченка на трьох вулицях Солом’янського району було відсутнє водопостачання з 22:00 6 листопада до 18:00 8 листопада. Також через це було понижено тиск у водопровідній мережі на низці вулиць цього району.

    Крім того, у зв`язку з пошкодженням на водопровідній мережі діаметром 600 мм на вул. Сім’ї Кульженків на час проведення аварійно-відновлювальних робіт з 3 листопада обмежено водопостачання будинків в Оболонському районі Києва.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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