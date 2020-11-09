Вода зникла в будинках на чотирьох вулицях Києва (адреси)

Без води лишилися понад десять будівель

У понеділок, 9 листопада, сталися пошкодження на мережі холодного водопостачання в Києві.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

У зв’язку з цим тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

вул. Малокитаївська, 43, 45, 47

вул. Академіка Вільямса, 2, 4, 6, 6А, 8

вул. Полкова, 55

пров. Полковий, 1, 1А

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень.

Нагадаємо, у зв'язку з виконанням робіт з улаштування водопровідного вузла на водоводі діаметром 900 мм на розі вул. Зеленогірська та вул. Петра Радченка на трьох вулицях Солом’янського району було відсутнє водопостачання з 22:00 6 листопада до 18:00 8 листопада. Також через це було понижено тиск у водопровідній мережі на низці вулиць цього району.

Крім того, у зв`язку з пошкодженням на водопровідній мережі діаметром 600 мм на вул. Сім’ї Кульженків на час проведення аварійно-відновлювальних робіт з 3 листопада обмежено водопостачання будинків в Оболонському районі Києва.