Мешканці Солом’янки на два дні залишаться без води: де й чому

Водопостачання буде відсутнє у будинках на двох вулицях

Для забезпечення киян водою чергуватимуть автоцистерни Київводоканалу

Київводоканал попередив мешканців Солом’янського району про відсутність водопостачання з 22:00 6 листопада до 18:00 8 листопада.

Як повідомляє пресслужба компанії, це пов’язано з виконанням працівниками ТОВ «ГЕС-Груп» робіт з улаштування водопровідного вузла на водоводі діаметром 900 мм на розі вул. Зеленогірська та вул. Петра Радченка.

Водопостачання буде відсутнє за адресами:

вул. Петра Радченка, 4, 6, 8, 12, 14; 51-53;

вул. Бориса Гаріна, 51, 53.

Для забезпечення потреб споживачів з 6:00 7 листопада чергуватимуть автоцистерни з питною водою за адресами:

вул. Петра Радченка, 8,

вул. Бориса Гаріна, 53.

Київводоканал приносить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, у зв`язку з пошкодженням на водопровідній мережі діаметром 600 мм на вул. Сім’ї Кульженків на час проведення аварійно-відновлювальних робіт з 3 листопада обмежено водопостачання будинків в Оболонському районі Києва.