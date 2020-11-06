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    Мешканці Солом’янки на два дні залишаться без води: де й чому

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    Водопостачання буде відсутнє у будинках на двох вулицях - Мешканці Солом’янки на два дні залишаться без води: де й чому
    Водопостачання буде відсутнє у будинках на двох вулицях
    Фото з відкритих джерел

    Для забезпечення киян водою чергуватимуть автоцистерни Київводоканалу

    Київводоканал попередив мешканців Солом’янського району про відсутність водопостачання з 22:00 6 листопада до 18:00 8 листопада.

    Як повідомляє пресслужба компанії, це пов’язано з виконанням працівниками ТОВ «ГЕС-Груп» робіт з улаштування водопровідного вузла на водоводі діаметром 900 мм на розі вул. Зеленогірська та вул. Петра Радченка.

    Водопостачання буде відсутнє за адресами:

    • вул. Петра Радченка, 4, 6, 8, 12, 14; 51-53;
    • вул. Бориса Гаріна, 51, 53.

    Для забезпечення потреб споживачів з 6:00 7 листопада чергуватимуть автоцистерни з питною водою за адресами:

    • вул. Петра Радченка, 8,
    • вул. Бориса Гаріна, 53.

    Київводоканал приносить вибачення за тимчасові незручності.

    Нагадаємо, у зв`язку з пошкодженням на водопровідній мережі діаметром 600 мм на вул. Сім’ї Кульженків на час проведення аварійно-відновлювальних робіт з 3 листопада обмежено водопостачання будинків в Оболонському районі Києва.

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