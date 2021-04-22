Били ножем чоловіка й дитину. У Києві засудили двох жорстоких грабіжників

Суд виніс вирок грабіжникам через шість років після вчинення злочину

Солом’янський районний суд Києва оголосив обвинувальний вирок двом квартирним грабіжникам, які під час вчинення злочину намагалися вбити мешканців оселі. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2015 року двоє чоловіків, один з яких на момент вчинення злочину був неповнолітнім, вирішили з метою заволодіння чужим майном, серед ночі проникнути до однокімнатної квартири у Солом’янському районі столиці, в якій в цей час перебувала жінка з малолітнім сином та їх 20-річний знайомий.

Озброївшись ножами, зловмисники проникли до квартири, де з метою подолання можливого опору та уникнення їх викриття, вирішили вбити чоловіка та, реалізуючи свій злочинний умисел, один із зловмисників став наносити удари ножем чоловіку.

У цей час неповнолітній спільник наніс малолітньому сину власниці квартири один удар ножем в груди, після чого приставив ніж до його шиї. Під погрозою власниці житла продовженням застосування насильства зловмисники відібрали у жінки мобільний телефон, гроші, біжутерію, ключі від квартири та банківську карту, після чого з місця вчинення злочину втекли.

Життя малолітній дитині та чоловіку вдалося врятувати завдяки вчасно наданій медичній допомозі.

Вироком Солом’янського районного суду Києва квартирних грабіжників засуджено до позбавлення волі строком на 14 років та 12 років 6 місяців з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, столичні поліцейській затримали уродженця Миколаївщини за підозрою у зґвалтуванні та пограбуванні киянки. Поліцейські з’ясували, що напередодні дівчина познайомилася з чоловіком, який запропонував їй допомогу у пошуку роботи. Однак під час особистої зустрічі він застосував до киянки силу та зґвалтував, а після скоєного забрав із її сумочки гроші та мобільний телефон і втік.