Біля будинків у Дарницькому районі впала нездетонована ракета (фото)

На місці падіння ракети працюють вибухотехніки

У Дарницькому районі Києва поліція та ДСНС проводять складне розмінування нездетонованоі балістичної ракети, виявленої серед житлових будинків, яку ворог цієї ночі запустив по столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Уламки нездетонованоі балістичної ракети, яку ворог цієї ночі запустив по столиці фото: Національна поліція України

Наразі на місці події працюють вибухотехніки столичної поліції та підрозділи ДСНС. Фахівці вилучать бойову частину та в подальшому транспортують її для подальшого знешкодження в умовах полігону.

У Дарницькому районі виявили нездетоновану ракетоку фото: Національна поліція України

«Доступ містян до вказаної території обмежений», – наголошується у повідомленні.

Доступ містян до вказаної території обмежений фото: Національна поліція України

Киян та гостей міста просять не наближатися до місця проведення робіт, а також у разі виявлення інших підозрілих предметів негайно повідомляти на спецлінії 101 або 102.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Оболонському районі влучання на територію нежитлової забудови. У Подільському – в складські приміщення. У Дарницькому районі горять уламки на відкритій території. У Шевченківському – влучання на територію нежитлової забудови. Унаслідок російської атаки у Дарницькому районі столиці загинули двоє людей.