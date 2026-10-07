Біля будинків у Дарницькому районі впала нездетонована ракета (фото)
На місці падіння ракети працюють вибухотехніки
У Дарницькому районі Києва поліція та ДСНС проводять складне розмінування нездетонованоі балістичної ракети, виявленої серед житлових будинків, яку ворог цієї ночі запустив по столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.
Наразі на місці події працюють вибухотехніки столичної поліції та підрозділи ДСНС. Фахівці вилучать бойову частину та в подальшому транспортують її для подальшого знешкодження в умовах полігону.
«Доступ містян до вказаної території обмежений», – наголошується у повідомленні.
Киян та гостей міста просять не наближатися до місця проведення робіт, а також у разі виявлення інших підозрілих предметів негайно повідомляти на спецлінії 101 або 102.
Нагадаємо, вночі 7 жовтня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Оболонському районі влучання на територію нежитлової забудови. У Подільському – в складські приміщення. У Дарницькому районі горять уламки на відкритій території. У Шевченківському – влучання на територію нежитлової забудови. Унаслідок російської атаки у Дарницькому районі столиці загинули двоє людей.
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