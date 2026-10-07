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Росія атакує Київ балістикою (оновлюється)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакує Київ балістикою (оновлюється)
У Києві виникла пожежа після атаки ворога
фото: соціальні мережі

Залишайтеся в укриттях

Вночі 7 жовтня російські терористи атакують Київ балістичними ракетами. Про це пише «Главком».

Київська міська військова адміністрація попереджала: «Червоний рівень небезпеки. Оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу. Закликаємо мешканців міста пройти до найближчих укриттів».

У мережі пишуть, що під ударом знаходяться об'єкти енергетики, але ця інформація потребує підтвердженння. 

Оновлення 03:40

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Оболонському районі влучання на територію нежитлової забудови.У Подільському – в складські приміщення. Екстрені служби прямують на місця.

Оновлено 03:55

У Дарницькому районі горять уламки на відкритій території. У Шевченківському – влучання на територію нежитлової забудови.

Як відомо, 30 вересня під час повітряної тривоги у Соломʼянському районі Києва зафіксовано влучання ворожого безпілотника у 12-поверхову нежитлову будівлю.

Вранці 30 вересня у Соломʼянському районі Києва сталося влучання дрона у складське приміщення. На місці влучання спалахнув вантажний автомобіль. Загинув працівник «Київтеплоенерго» – водій машини, фахівці якого проводили роботи на цій локації. У КМВА уточнили, що внаслідок влучання пошкоджено складське приміщення, та підтвердили інформацію про одного загиблого та одного пораненого. Також у Шевченківському районі, в середмісті Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств. 

Нагадаємо, внаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. За даними кореспондента «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України. 

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершено. У ДСНС повідомили, що кількість жертв внаслідок удару по НАН України збільшилась до двох. Під час проведення робіт з розбору завалів рятувальники виявили тіло людини.

За словами мiського голови, загалом від початку доби 28 вересня від атак російського агресора у столиці постраждали 14 людей. Шестеро із них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що під час цієї атаки окупанти цілеспрямовано завдали ударів по цивільних та господарських об'єктах у різних куточках країни. Глава держави підкреслив, що Україна обов'язково відповість на російські терористичні удари, і закликав міжнародних партнерів посилити підтримку України.

Теги: вибух Київ

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