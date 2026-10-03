Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ змінив правила руху через Дніпро під час повітряної тривоги

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Київ змінив правила руху через Дніпро під час повітряної тривоги
Рух через Дніпро під час тривоги відбуватиметься за оновленою схемою
фото: Unsplash

Обмеження запроваджуватимуть лише на Подільському та Південному мостах

У Києві оновлено порядок руху мостами через Дніпро під час повітряної тривоги. Актуальну на 3 жовтня інформацію повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає «Главком».

  • На Подільському мостовому переході під час повітряної тривоги тимчасово перекриватимуть рух з лівого на правий берег. Обмеження запроваджуватимуть упродовж 15 хвилин після початку тривоги.
  • На Південному мосту діятиме протилежна схема – рух тимчасово перекриватимуть з правого на лівий берег також упродовж 15 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Водночас виїзд на Південний міст у напрямку лівого берега здійснюватиметься зі Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та від автовокзалу «Видубичі».

Рух транспорту іншими мостами Києва через Дніпро під час повітряної тривоги перекривати не будуть.

Поліція закликала водіїв враховувати оновлену схему під час планування поїздок та з розумінням поставитися до змін в організації дорожнього руху.

Нагадаємо, вранці 3 жовтня Росія завдала удару по Північному мосту в Києві. Унаслідок атаки постраждали двоє людей: одному медики надали допомогу на місці, другого госпіталізували. Через пошкодження на мосту проводять ремонтні роботи.

Протягом останніх днів ворожі війська неодноразово атакували мости Києва. Радник президента України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов припустив, що російські війська можуть використовувати приховані радіоретранслятори у Києві для коригування ударів шахедами. За його словами, без стабільного онлайн-керування безпілотником забезпечити точне влучання в опори або інші елементи мостів практично неможливо.

Читайте також:

Теги: поліція Олексій Білошицький Національна поліція України дороги водій міст правила обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залізнично-автомобільний мостовий перехід, що в народі називають Дарницький міст, є найширшим мостом столиці
Рух з лівого берега Києва на правий: які автобуси курсують через Дарницький міст
Вчора, 11:45
Останнім часом російські війська завдають ударів по столиці практично щоночі
Київ атакували реактивні безпілотники: у місті було чути вибухи
26 вересня, 03:43
Міст Патона – перший у світі суцільнозварний міст завдовжки 1543 метри
Рух мостом Патона буде частково обмежено до 2 жовтня (схема)
25 вересня, 17:12
У результаті організатори схеми виманили у громадян мільйони гривень
«Вам належить компенсація»: поліція викрила мільйонну схему шахраїв
25 вересня, 15:23
Ремонтні роботи триватимуть на ділянці від вулиці Гаванської до зʼїзду з Подільського мосту
Рух вулицею Набережно-Рибальською частково обмежено до 31 жовтня (схема)
18 вересня, 08:40
Правоохоронці затримали двох працівників ТЦК під час отримання грошей
Військові ТЦК на Одещині вимагали тисячі доларів за зняття з розшуку
10 вересня, 15:16
Раніше OpenAI заявила про розв'язання задачі Нав'є – Стокса
Математики розкритикували OpenAI після заяви про розв'язання задачі тисячоліття
10 вересня, 13:08
Також вони проводять роз'яснювальну роботу серед паломників
Ізраїльська поліція патрулюватиме вулиці Умані під час Рош га-Шана
7 вересня, 21:14
Польська поліція зафіксувала зростання кількості злочинів проти українців
Антиукраїнські настрої в Польщі переросли у вуличне насильство – Politico
7 вересня, 10:10

Новини

РФ цинічно пригрозила Києву «масованими ударами відплати» і закликала іноземців залишити Україну
РФ цинічно пригрозила Києву «масованими ударами відплати» і закликала іноземців залишити Україну
П'яний киянин викрав трамвай із депо і здивував причиною
П'яний киянин викрав трамвай із депо і здивував причиною
Київ змінив правила руху через Дніпро під час повітряної тривоги
Київ змінив правила руху через Дніпро під час повітряної тривоги
Удар по Північному мосту в Києві. Стало відомо про постраждалих
Удар по Північному мосту в Києві. Стало відомо про постраждалих
Після атаки на Північний міст у Києві частково відновлено рух транспорту
Після атаки на Північний міст у Києві частково відновлено рух транспорту
Радник Зеленського пояснив, як ворогу вдається прицільно влучати в опори київських мостів
Радник Зеленського пояснив, як ворогу вдається прицільно влучати в опори київських мостів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
84K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05
В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
1 жовтня, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
30 вересня, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
30 вересня, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua