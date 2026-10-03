Київ змінив правила руху через Дніпро під час повітряної тривоги

Рух через Дніпро під час тривоги відбуватиметься за оновленою схемою

Обмеження запроваджуватимуть лише на Подільському та Південному мостах

У Києві оновлено порядок руху мостами через Дніпро під час повітряної тривоги. Актуальну на 3 жовтня інформацію повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає «Главком».

На Подільському мостовому переході під час повітряної тривоги тимчасово перекриватимуть рух з лівого на правий берег. Обмеження запроваджуватимуть упродовж 15 хвилин після початку тривоги.

під час повітряної тривоги тимчасово перекриватимуть рух з лівого на правий берег. Обмеження запроваджуватимуть упродовж 15 хвилин після початку тривоги. На Південному мосту діятиме протилежна схема – рух тимчасово перекриватимуть з правого на лівий берег також упродовж 15 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Водночас виїзд на Південний міст у напрямку лівого берега здійснюватиметься зі Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та від автовокзалу «Видубичі».

Рух транспорту іншими мостами Києва через Дніпро під час повітряної тривоги перекривати не будуть.

Поліція закликала водіїв враховувати оновлену схему під час планування поїздок та з розумінням поставитися до змін в організації дорожнього руху.

Нагадаємо, вранці 3 жовтня Росія завдала удару по Північному мосту в Києві. Унаслідок атаки постраждали двоє людей: одному медики надали допомогу на місці, другого госпіталізували. Через пошкодження на мосту проводять ремонтні роботи.

Протягом останніх днів ворожі війська неодноразово атакували мости Києва. Радник президента України з технологічних напрямів Сергій (Флеш) Бескрестнов припустив, що російські війська можуть використовувати приховані радіоретранслятори у Києві для коригування ударів шахедами. За його словами, без стабільного онлайн-керування безпілотником забезпечити точне влучання в опори або інші елементи мостів практично неможливо.