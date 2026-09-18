Жорстоке побиття на Подолі: підлітки напали на чоловіка у його ж дворі через зауваження

За скоєний напад на чоловіка молодикам загрожує до 10 років позбавлення волі

Підлітки розпивали алкоголь, коли чоловік зробив їм зауваження

У Подільському районі Києва двоє 16-річних підлітків жорстоко побили 51-річного місцевого жителя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався увечері на подвір’ї житлового будинку, де мешкає потерпілий. За даними правоохоронців, підлітки розпивали алкоголь, коли чоловік зробив їм зауваження. Компанія спочатку проігнорувала його та продовжила відпочивати. Коли ж потерпілий почав наполягати, юнаки вдарили його в обличчя, а після того, як він впав, почали бити ногами та кулаками по голові, грудній клітині та животу.

Поліцейські прибули на виклик за кілька хвилин і затримали фігурантів на місці злочину. У потерпілого діагностували тяжкі тілесні ушкодження, зокрема черепно-мозкову травму, переломи та пошкодження внутрішніх органів.

Слідчі повідомили неповнолітнім про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України). Суд уже обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 266 тис. та 232 тис. грн.

Нагадаємо, у Києві 19-річному хлопцю повідомили про підозру після конфлікту, під час якого він ножем поранив трьох чоловіків. Інцидент стався кілька днів тому на вулиці Микільсько-Слобідській. За даними слідства, молодик перебував на вулиці разом зі своєю дівчиною, коли між ним і 29-річним перехожим виникла словесна суперечка.

Раніше повідомлялося, що у столиці правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві знайомого під час розпивання алкоголю. Від отриманих ножових поранень потерпілий помер на місці. За даними поліції, затриманий підозрюваний є військовослужбовцем, який перебуває у статусі СЗЧ (самовільне залишення частини), та раніше вже був судимий за майнові злочини.