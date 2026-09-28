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Дрон влучив у Академію наук України в центрі Києва, всередині будівлі залишаються люди (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Дрон влучив у Академію наук України в центрі Києва, всередині будівлі залишаються люди (відео)
У центрі Києва після влучання ворожого дрона горить Академія наук України
фото: glavcom.ua

За даними КМВА, внаслідок удару загинула жінка 

Унаслідок чергової атаки російських безпілотників на столицю вдень, 28 вересня, зафіксовано влучання у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє «Главком».

За даними кореспондента «Главкома», який перебуває на місці події, ворожий дрон улучив у будівлю Національної академії наук України. Наразі у приміщенні залишаються люди.

Над місцем влучання підіймається стовп чорного диму
Над місцем влучання підіймається стовп чорного диму
фото: glavcom.ua
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Інформацію про атаку на центр столиці підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

«У Шевченківському районі, в середмісті столиці, падіння БпЛА на нежитлову будівлю. Пожежа. Екстрені служби прямують на місце», – повідомив мер столиці.

Рятувальники вже на місці атаки
Рятувальники вже на місці атаки
фото: glavcom.ua
Дрон влучив у Академію наук України в центрі Києва, всередині будівлі залишаються люди (відео) фото 1
фото: glavcom.ua

Як повідомив голова Шевченківської РДА Олександр Сазанович, на місці влучання є травмовані та загиблі. На місці працюють усі екстрені та відповідні служби. Інформація уточнюється.

«Прошу мешканців не наближатися до місця події та не заважати роботі служб», – додав Сазанович.

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Будівля Академії наук України охоплена вогнем, триває рятувальна операція
фото: Олександр Сазанович/Telegram

О 14:14 Київська міська військова адміністрація повідомила про загиблу.

«На жаль, стало відомо про загиблу жінку внаслідок ворожого удару в Шевченківському районі. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», – йдеться у повідомленні.

За свідченням очевидців, люди намагаються врятуватися через вікна Національної академії наук України у Києві, щоб не згоріти заживо. На місці вже працюють рятувальники.

Нагадаємо, зранку 28 вересня російська терористична армія атакувала столицю. За попередньою інформацією, в Оболонському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА. Під час чергової ворожої атаки дронів на Київ в Оболонському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА. За даними мiського голови, уламки ворожого безпілотника впали на територію нежитлової забудови. На місце події одразу вирушили екстрені служби.

Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки у Броварському районі Київської області фіксують пошкодження цивільної та промислової інфраструктури. За даними ОВА, в одному з населених пунктів району через обстріл виникла пожежа на території складського об’єкта. На місці події продовжують працювати підрозділи ДСНС, триває ліквідація загоряння.

Теги: Київ обстріл

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