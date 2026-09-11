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Під час російської атаки на Київ загинула завідувачка бактеріологічної лабораторії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Під час російської атаки на Київ загинула завідувачка бактеріологічної лабораторії
Людмилі Переход було 67 років
фото: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб/Facebook

Людмила Переход понад 40 років працювала у сфері бактеріології та охорони здоров'я Києва

Під час російської атаки на Київ 9 вересня загинула завідувачка бактеріологічної лабораторії Людмила Переход. Про це повідомили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб, інформує «Главком».

Людмилі Переход було 67 років. Вона понад 40 років працювала у сфері бактеріології та охорони здоров'я Києва.

Професійну діяльність медикиня розпочала у 1984 році як фельдшерка-лаборантка санітарно-епідеміологічної станції Дарницького району. Згодом працювала лікаркою-бактеріологинею у Дарницькому та Дніпровському районах Києва.

Із 2013 року Людмила Переход очолювала бактеріологічну лабораторію установи, яка нині є Київським міським центром контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки росіян вранці 9 вересня 2026 року, у Дарницькому районі Києва зазнав руйнувань 22-поверховий житловий будинок. У будинку сталося руйнування конструкцій на рівні 11-12 поверхів, а також виникла пожежа на рівні 12 поверху.

Вдень 9 вересня внаслідок російської дронової атаки по Києву безпілотник влучив в дев'ятиповерховий житловий будинок у Дніпровському районі. Під час атаки загинула одна людина.

Теги: Київ лікар обстріл смерть

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