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Якість повітря у Києві 21 вересня 2026 року: актуальні показники по районах

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Якість повітря у Києві 21 вересня 2026 року: актуальні показники по районах
У Києві триває аномальне цвітіння каштанів
фото: glavcom.ua

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом доби

У Києві станом на ранок 21 вересня 2026 року якість повітря залишається у межах норми, водночас показники можуть відрізнятися залежно від району та змінюватися протягом дня.

Актуальні показники у різних районах столиці можна перевірити на онлайн-картах моніторингу. «Главком» публікує актуальні карти якості повітря у Києві, які дають змогу стежити за показниками у реальному часі.

Що показують карти моніторингу якості повітря

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто дивитися на загальну динаміку та показники у конкретному районі, а не на одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Якість повітря в Києві 21 вересня 2026: SaveEcoBot

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря у Києві та окремих районах столиці. SaveEcoBot використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу; для Києва система збирає інформацію з сотень станцій, частина яких працює в реальному часі. 

Станом на 08:00 21 вересня 2026 року в Києві зафіксовано помірний рівень забруднення повітря. Індекс якості атмосферного повітря становить 36, такий показник має мінімальний вплив на здоров'я людей.

Найвищий рівень забруднення зафіксовано на вулиці Григоровича-Барського 5 – індекс становить 72, що відповідає помірному рівню. Підвищені показники фіксують і на вулиці Рональда Рейгана, 9Г, там рівень забрудненості становить 68. За таких значень людям із захворюваннями дихальної системи та іншим чутливим групам рекомендують скоротити перебування на вулиці.

Якість повітря на вул. Григоровича-Барського
Якість повітря на вул. Григоровича-Барського
мапа SaveEcoBot
Якість повітря на вул. Рональда Рейгана
Якість повітря на вул. Рональда Рейгана
карта: SaveEcoBot

Показники якості повітря вранці фіксують добрий рівень у столиці. Найвищий індекс зафіксовано у Подільському районі – 49 одиниць. Найнижчий – у Дніпровському – 26 та Дарницькому районах – 29.

Найчистіше повітря зафіксовано у Дніпровському та Дарницькому районах
Найчистіше повітря зафіксовано у Дніпровському та Дарницькому районах
дані: SaveEcoBot

Карта забруднення повітря в Києві 21 вересня: Aqicn

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглянути показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від «добре» до «небезпечного» рівня забруднення.

Якість повітря у Києві 21 вересня: ЛУН Місто AIR

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення.

Що робити при погіршенні якості повітря 

Якщо показники якості повітря погіршилися, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а приплив свіжого повітря організувати після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже під час активності людина вдихає більший об'єм повітря. У приміщенні варто зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

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Теги: Київ повітря

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