Операція «Карфаген»: ЗМІ показали мільйонні активи Сліпчука

У декларації колишнього співробітника Офісу генерального прокурора вказані нерухомість, криптовалюта та значні грошові активи

Колишній співробітник Офісу генерального прокурора Данило Сліпчук задекларував криптовалюту на 2,75 млн грн, понад мільйон гривень готівкою та $36,5 тис., а також кілька об'єктів нерухомості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на аналіз YouControl.

До квітня 2026 року Сліпчук працював головним спеціалістом відділу адміністрування мереж та технічного захисту інформації Департаменту інформаційних технологій ОГП.

Як повідомляють ЗМІ, на оприлюднених записах НАБУ Сліпчук фігурує як «помічник Флеш». Сам Сліпчук публічно не коментував ці твердження. Його батько, начальник ГУ Нацполіції у Волинській області Олег Сліпчук, заявляв, що не використовував і не має наміру використовувати службове становище для впливу на розслідування НАБУ та САП.

Що вказано в декларації Сліпчука:

Нерухомість: квартира в Києві площею 75,4 кв. м, придбана у 2022 році; співвласність квартири площею 78,7 кв. м; користування квартирою площею 49,7 кв. м.

Криптовалюта: активи у криптовалюті загальною вартістю 2,75 млн грн.

Готівка: 1,02 млн грн та $36,5 тис.

Банківські рахунки: майже 40 тис. грн.

Доходи: майже 156 тис. грн зарплати в ОГП, 963 тис. грн від відчуження нерухомого майна та 820 грн банківських процентів.

Автомобіль: у червні 2026 року особа з ідентичним ПІБ стала власником Volkswagen Arteon 2024 року випуску. Саме належність цього автомобіля Сліпчуку потребує окремого підтвердження.

Бізнес: у 2023–2025 роках Сліпчук володів 25% ТОВ «Кволітіл».

За даними журналістів, Сліпчук також є сином начальника ГУ Нацполіції у Волинській області Олега Сліпчука.

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