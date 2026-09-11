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Операція «Карфаген»: ЗМІ показали мільйонні активи Сліпчука

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Операція «Карфаген»: ЗМІ показали мільйонні активи Сліпчука
Сам Сліпчук публічно не коментував обвинувачення
фото: НАБУ

У декларації колишнього співробітника Офісу генерального прокурора вказані нерухомість, криптовалюта та значні грошові активи

Колишній співробітник Офісу генерального прокурора Данило Сліпчук задекларував криптовалюту на 2,75 млн грн, понад мільйон гривень готівкою та $36,5 тис., а також кілька об'єктів нерухомості. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на аналіз YouControl.

До квітня 2026 року Сліпчук працював головним спеціалістом відділу адміністрування мереж та технічного захисту інформації Департаменту інформаційних технологій ОГП.

Як повідомляють ЗМІ, на оприлюднених записах НАБУ Сліпчук фігурує як «помічник Флеш». Сам Сліпчук публічно не коментував ці твердження. Його батько, начальник ГУ Нацполіції у Волинській області Олег Сліпчук, заявляв, що не використовував і не має наміру використовувати службове становище для впливу на розслідування НАБУ та САП.

Що вказано в декларації Сліпчука:

  • Нерухомість: квартира в Києві площею 75,4 кв. м, придбана у 2022 році; співвласність квартири площею 78,7 кв. м; користування квартирою площею 49,7 кв. м.
  • Криптовалюта: активи у криптовалюті загальною вартістю 2,75 млн грн.
  • Готівка: 1,02 млн грн та $36,5 тис.
  • Банківські рахунки: майже 40 тис. грн.
  • Доходи: майже 156 тис. грн зарплати в ОГП, 963 тис. грн від відчуження нерухомого майна та 820 грн банківських процентів.
  • Автомобіль: у червні 2026 року особа з ідентичним ПІБ стала власником Volkswagen Arteon 2024 року випуску. Саме належність цього автомобіля Сліпчуку потребує окремого підтвердження.
  • Бізнес: у 2023–2025 роках Сліпчук володів 25% ТОВ «Кволітіл».

За даними журналістів, Сліпчук також є сином начальника ГУ Нацполіції у Волинській області Олега Сліпчука.

Нагадаємо, 5 вересня НАБУ і САП оприлюднили матеріали операції «Карфаген» щодо злочинної групи, яка, за версією слідства, «кришувала» нелегальні колцентри, а отримані кошти легалізовувала через підставний бізнес родичів та виводила у майно.

Ключовими фігурантами справи правоохоронці назвали Сергія Кропиву на прізвисько Канцлер, Єлизавету Івахненко – Музу, водія Сергія Куцого – Камрада та родича Кропиви Олександра Дидича – Флеша. Організатором схеми слідство вважає Кропиву.

На тлі корупційного скандалу генеральний прокурор Руслан Кравченко подав у відставку. Своє рішення він назвав політичним та заперечив причетність до справи.

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Теги: корупція корупція в Україні операція «Карфаген» поліція прокуратура

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