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    Поліція Вінниці розшукує догхантера, який вбив собак на вокзалі

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    За вбивство тварин світить три роки позбавлення волі - Поліція Вінниці розшукує догхантера, який вбив собак на вокзалі
    За вбивство тварин світить три роки позбавлення волі
    ілюстративне фото з відкритих джерел

    Люди побачили мертвих тварин біля Центрального автовокзалу та повідомили у поліцію

    Вранці 4 лютого у Вінниці, неподалік від входу до автовокзалу виявили двох мертвих собак. Одна із тварин була зі слідами крові. За цим фактом поліція розпочала розслідування, встановлюють обставини загибелі тварин і осіб, причетних до злочину, повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

    За словами начальника відділу поліції N2 Вінницького районного управління поліції Андрія Бойцуна, слідство відкрило кримінальні провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі).

    За такий злочин передбачено покарання – до трьох років позбавлення волі.

    Нагадаємо, українські зоозахисники та активісти звернулися до правоохоронних органів, зокрема міністра МВС – Дениса Монастирського, до Генпрокурора з проханням захистити їх від погроз скандального догхантера Олексія Святогора.

    17 серпня 2018 року прокуратура передала справу Святогора в суд.

    У січні 2021 року Шевченківський районний суд Києва виправдав Святогора.

    Це рішення було оскаржене в апеляційному суді.

    До слова, у Кропивницькому собаки допомагають у реабілітації дітей з інвалідністю. Це собаки кінологів із поліції області. Для занять обирають дружелюбних і лагідних тварин, такий вид реабілітації називається каністерапія.

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    Теги: МВС суд Вінниця тварини розслідування поліція вінничани злочин
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    Поліція Вінниці розшукує догхантера, який вбив собак на вокзалі