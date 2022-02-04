Поліція Вінниці розшукує догхантера, який вбив собак на вокзалі

За вбивство тварин світить три роки позбавлення волі

Люди побачили мертвих тварин біля Центрального автовокзалу та повідомили у поліцію

Вранці 4 лютого у Вінниці, неподалік від входу до автовокзалу виявили двох мертвих собак. Одна із тварин була зі слідами крові. За цим фактом поліція розпочала розслідування, встановлюють обставини загибелі тварин і осіб, причетних до злочину, повідомили у відділі комунікації Нацполіції у Вінницькій області.

За словами начальника відділу поліції N2 Вінницького районного управління поліції Андрія Бойцуна, слідство відкрило кримінальні провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі).

За такий злочин передбачено покарання – до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, українські зоозахисники та активісти звернулися до правоохоронних органів, зокрема міністра МВС – Дениса Монастирського, до Генпрокурора з проханням захистити їх від погроз скандального догхантера Олексія Святогора.

17 серпня 2018 року прокуратура передала справу Святогора в суд.

У січні 2021 року Шевченківський районний суд Києва виправдав Святогора.

Це рішення було оскаржене в апеляційному суді.

До слова, у Кропивницькому собаки допомагають у реабілітації дітей з інвалідністю. Це собаки кінологів із поліції області. Для занять обирають дружелюбних і лагідних тварин, такий вид реабілітації називається каністерапія.

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