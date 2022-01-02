Убивство собаки розслідують поліцейські на Львівщині

Живодерам, які застрелили пса, загрожує від п’яти до восьми років тюрми

Мешканець одного з сіл Яворівського району на Львівщині повідомив правоохоронцям про вбивство його собаки – бельгійського вівчара. Про це інформує поліція області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, екіпажі сектору реагування патрульної поліції та співробітники інших служб Яворівського районного відділу поліції. Як попередньо встановили правоохоронці, собаку застрелили з мисливської рушниці. До скоєння злочину причетні двоє мешканців села, обидва віком 52 роки.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Призначено експертизи, досудове розслідування триває.

Раніше із річки Стир у Луцьку волинські рятувальники визволили собаку. Тварину дістали на берег. Пес застряг у воді між деревами. Гавкіт та скавуління собаки почули люди, які викликали рятувальників.

Раніше на пенсію відправили першого собаку-рятувальника Тернопільщини Біма. Він упродовж 10-ти років служив в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

Також у четвер, 30 грудня, сталася пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку на вул. Кондратюка, 4А в Оболонському районі столиці. Під час гасіння пожежі бійці врятували жінку. Вогнеборці вивели її на свіже повітря по сходовій клітині та передали бригаді швидкої допомоги. Також у ході ліквідації пожежі з квартири врятували собаку та кота.

Як повідомлялося, в Києві небайдужі мешканці міста помітили біля гіпермаркету в Оболонському районі Києва собаку, який був прив’язаний і покинутий господарями. Захисники тварин направили собаку в Київську міську лікарню ветеринарної медицини.

Нещодавно в Києві на Дорогожичах жінка покинула собаку в парку та поїхала в Польщу. Біля собаки вона залишила його іграшку та записку.

Читайте також:



