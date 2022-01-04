У Кропивницькому поліцейські собаки лікують дітей з інвалідністю (відео)

Спеціально навчені вівчарка та лабрадори працюють «терапевтами»

У Кропивницькому собаки допомагають у реабілітації дітей з інвалідністю. Це собаки кінологів із поліції області. Для занять обирають дружелюбних і лагідних тварин, такий вид реабілітації називається каністерапія. Про це інформує «Суспільне».

Поліцейські привезли собак, які добре ладнають з дітками. Вони соціалізовані, навчені не реагувати на шум та крики. В повсякденному житті ці собачки працюють з пошуку наркотичних чи вибухових речовин. Спілкувалися з дітьми бельгійська вівчарка Мерс, лабрадори Лакі та Аля. Найстарша серед собак – лабрадор Аля. Їй шість років.

«Цей службовий собака володіє гарними якостями, Аля спокійна, врівноважена, добра, неагресивна. Ця собака розкрила багато злочинів», – сказав інспектор-кінолог Євгеній Маценко.

Трирічний Мерс тільки розпочинає свою службову кар’єру у поліції, працює за напрямком розшук, тобто на місці правопорушення чи злочину бере слід злочинця і вказує напрямок його руху. Він дуже активний у порівнянні з іншими лабрадорами, дуже люблячий. Любить спілкуватись не тільки з дітьми, а й з усіма людьми, знаходить спільну мову, незважаючи на свій активний характер і темперамент.

Собаки покращують психологічний стан дітей із церебральним паралічем, говорить психологиня Юлія Довженко: «Діти з ДЦП розслабляються і вони можуть погладити собачку, вже не так затискають руки. Коли вони бачать тварин, у них є стимул пройтися до собаки, сфокусувати на ній свою увагу. Для дітей це – позитивні емоції».

Нагадаємо, раніше лікарі порадили заводити домашніх тварин для того, щоб жити довше.

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