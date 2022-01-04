  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    У Кропивницькому поліцейські собаки лікують дітей з інвалідністю (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Собаки покращують психологічний стан дітей з церебральним паралічем - У Кропивницькому поліцейські собаки лікують дітей з інвалідністю (відео)
    Собаки покращують психологічний стан дітей з церебральним паралічем
    фото: скріншот із відео

    Спеціально навчені вівчарка та лабрадори працюють «терапевтами»

    У Кропивницькому собаки допомагають у реабілітації дітей з інвалідністю. Це собаки кінологів із поліції області. Для занять обирають дружелюбних і лагідних тварин, такий вид реабілітації називається каністерапія. Про це інформує «Суспільне».

    Поліцейські привезли собак, які добре ладнають з дітками. Вони соціалізовані, навчені не реагувати на шум та крики. В повсякденному житті ці собачки працюють з пошуку наркотичних чи вибухових речовин. Спілкувалися з дітьми бельгійська вівчарка Мерс, лабрадори Лакі та Аля. Найстарша серед собак – лабрадор Аля. Їй шість років.

    «Цей службовий собака володіє гарними якостями, Аля спокійна, врівноважена, добра, неагресивна. Ця собака розкрила багато злочинів», – сказав інспектор-кінолог Євгеній Маценко.

    Трирічний Мерс тільки розпочинає свою службову кар’єру у поліції, працює за напрямком розшук, тобто на місці правопорушення чи злочину бере слід злочинця і вказує напрямок його руху. Він дуже активний у порівнянні з іншими лабрадорами, дуже люблячий. Любить спілкуватись не тільки з дітьми, а й з усіма людьми, знаходить спільну мову, незважаючи на свій активний характер і темперамент.

    Собаки покращують психологічний стан дітей із церебральним паралічем, говорить психологиня Юлія Довженко: «Діти з ДЦП розслабляються і вони можуть погладити собачку, вже не так затискають руки. Коли вони бачать тварин, у них є стимул пройтися до собаки, сфокусувати на ній свою увагу. Для дітей це – позитивні емоції».

    Нагадаємо, раніше лікарі порадили заводити домашніх тварин для того, щоб жити довше.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я діти Кропивницький тварини
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Кропивницькому поліцейські собаки лікують дітей з інвалідністю (відео)