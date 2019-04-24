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    Біля Маріїнського палацу з’явилася картина з поцілунком Зеленського і Коломойського (фото)

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    Картина на воротах біля Маріїнського палацу - Біля Маріїнського палацу з’явилася картина з поцілунком Зеленського і Коломойського (фото)
    Картина на воротах біля Маріїнського палацу
    Фото: Олексій Гончаренко, Facebook

    Картину презентував нардеп Олексій Гончаренко

    Сьогодні, 24 квітня, на воротах біля Маріїнського палацу в центрі Києва з’явилася картина з поцілунком Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Олексій Гончаренко, який сам і повісив цю картину.

    «Господи! Допоможи мені вижити серед цієї смертельної любові!» - написано на картині.

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    Біля Маріїнського палацу з’явилася картина з поцілунком Зеленського і Коломойського (фото)
    Біля Маріїнського палацу з’явилася картина з поцілунком Зеленського і Коломойського (фото)
    Біля Маріїнського палацу з’явилася картина з поцілунком Зеленського і Коломойського (фото)
    Фото: Олексій Гончаренко, Facebook

    «Відкрив біля Маріїнського палацу картину поцілунку Зеленського і Коломойського. Президентом обрали Зеленського, але хто реально Президент? Ось питання, - прокоментував Гончаренко. - Зеленський, по суті, своїм поцілунком повертає до життя Коломойського. Чекаємо тепер, які контрибуції заплатить народ України Ігорю Валерійовичу».

    Вибори Президента України 2019. Другий тур
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 2.31% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      73.22%
    • Порошенко Петро Олексійович
      24.45%

    Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).

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