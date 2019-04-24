Біля Маріїнського палацу з’явилася картина з поцілунком Зеленського і Коломойського (фото)
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Картину презентував нардеп Олексій Гончаренко
Сьогодні, 24 квітня, на воротах біля Маріїнського палацу в центрі Києва з’явилася картина з поцілунком Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Олексій Гончаренко, який сам і повісив цю картину.
«Господи! Допоможи мені вижити серед цієї смертельної любові!» - написано на картині.
«Відкрив біля Маріїнського палацу картину поцілунку Зеленського і Коломойського. Президентом обрали Зеленського, але хто реально Президент? Ось питання, - прокоментував Гончаренко. - Зеленський, по суті, своїм поцілунком повертає до життя Коломойського. Чекаємо тепер, які контрибуції заплатить народ України Ігорю Валерійовичу».
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Зеленський Володимир Олександрович73.22%
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Порошенко Петро Олексійович24.45%
Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).