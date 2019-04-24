Біля Маріїнського палацу з’явилася картина з поцілунком Зеленського і Коломойського (фото)



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Картина на воротах біля Маріїнського палацу Фото: Олексій Гончаренко, Facebook

Картину презентував нардеп Олексій Гончаренко

Сьогодні, 24 квітня, на воротах біля Маріїнського палацу в центрі Києва з’явилася картина з поцілунком Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Олексій Гончаренко, який сам і повісив цю картину.

«Господи! Допоможи мені вижити серед цієї смертельної любові!» - написано на картині.

«Відкрив біля Маріїнського палацу картину поцілунку Зеленського і Коломойського. Президентом обрали Зеленського, але хто реально Президент? Ось питання, - прокоментував Гончаренко. - Зеленський, по суті, своїм поцілунком повертає до життя Коломойського. Чекаємо тепер, які контрибуції заплатить народ України Ігорю Валерійовичу».

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