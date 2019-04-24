Посольство України в Чехії вимагає вибачень від ЗМІ за статтю про Зеленського



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Чеське видання акцентувало на єврейських коренях обраного президентом Володимира Зеленського

Чеське «Радіо Плюс» опублікувало у себе на сайті статтю під назвою «Єврей на чолі українських фашистів».

Матеріал Яна Фінгерланда вийшов 23 квітня, а сьогодні зранку українське посольство в Чехії через Twitter звернулось до видання з вимогою вибачитися.

«Шановні CRoPlus, ви думаєте, що така стаття в порядку? Це огидно, і ми очікуємо вибачень», - написали наші дипломати в соцмережі.

При цьому ні на сайті нашого посольства, ні в Facebook цього звернення до чеських журналістів немає.

В статті йдеться про те, що три чверті українських виборців обрали «відкрито єврейського кандидата» для своєї держави. Хоча відмічається, що Зеленський не став під час передвиборчої кампанії гратись з питаннями українського націоналізму та шовінізму.

Český rozhlas (Чеське радіо) працює з 1923 року. Český rozhlas Plus є одним з каналів Чеського радіо.

Нагадаємо, впливове ізраїльське видання The Jerusalem Post звернуло увагу на унікальний випадок, який склався в Україні після останніх виборів: «Україна – єдина країна в світі, окрім Ізраїлю, де президент і прем'єр-міністр є євреями».