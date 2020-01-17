Біля метро «Дарниця» поліцейські викрили підпільний гральний заклад (фото, відео)



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Гральний заклад працював у закритому режимі Фото: Нацполіція

Заклад працював без будь-яких вивісок

Слідчі Дніпровського управління поліції спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань у Києві під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 4 виявили нелегальний гральний заклад на вулиці Андрія Малишка.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Заклад працював без будь-яких вивісок і для перехожих був зачиненим. Постійних клієнтів попередили про те, що установа працюватиме у закритому режимі та пускатимуть їх всередину за попереднім дзвінком адміністратору закладу чи охоронцю, при цьому назвавши їх імена.

«Під час невідкладного обшуку в приміщенні ми виявили та вилучили понад 30 персональних комп’ютерів зі встановленим програмним забезпеченням, за допомогою якого клієнти закладів отримували доступ до онлайн-ігор та грошові кошти. Усе обладнання направили на проведення експертного дослідження», – розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності.

Триває досудове розслідування.