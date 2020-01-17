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    Біля метро «Дарниця» поліцейські викрили підпільний гральний заклад (фото, відео)

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    Гральний заклад працював у закритому режимі - Біля метро «Дарниця» поліцейські викрили підпільний гральний заклад (фото, відео)
    Гральний заклад працював у закритому режимі
    Фото: Нацполіція

    Заклад працював без будь-яких вивісок

    Слідчі Дніпровського управління поліції спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань у Києві під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури № 4 виявили нелегальний гральний заклад на вулиці Андрія Малишка.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Заклад працював без будь-яких вивісок і для перехожих був зачиненим. Постійних клієнтів попередили про те, що установа працюватиме у закритому режимі та пускатимуть їх всередину за попереднім дзвінком адміністратору закладу чи охоронцю, при цьому назвавши їх імена.

    «Під час невідкладного обшуку в приміщенні ми виявили та вилучили понад 30 персональних комп’ютерів зі встановленим програмним забезпеченням, за допомогою якого клієнти закладів отримували доступ до онлайн-ігор та грошові кошти. Усе обладнання направили на проведення експертного дослідження», – розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

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    Біля метро «Дарниця» поліцейські викрили підпільний гральний заклад (фото, відео)
    Біля метро «Дарниця» поліцейські викрили підпільний гральний заклад (фото, відео)
    Біля метро «Дарниця» поліцейські викрили підпільний гральний заклад (фото, відео)
    Біля метро «Дарниця» поліцейські викрили підпільний гральний заклад (фото, відео)
    Біля метро «Дарниця» поліцейські викрили підпільний гральний заклад (фото, відео)

    За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - штраф від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

    Наразі правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та притягнення їх до відповідальності.

    Триває досудове розслідування.

    Національна поліція України Київ розслідування гральний бізнес
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