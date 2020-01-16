Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про гральний бізнес



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Передбачається збільшення віку гравця з 18 до 21 року

За законопроєкт проголосували 260 депутатів

Верховна Рада підтримала за основу у першому повторному читанні проєкт закону №2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

За документ проголосували 260 народних депутатів.

У законопроєкті виключено положення щодо можливості розміщення залів гральних автоматів та букмекерських пунктів в окремих будівлях. Зали гральних автоматів дозволяється розміщувати виключно в готелях.

Підкреслимо, передбачається збільшення віку гравця з 18 до 21 року, а також встановлюються вимоги до гравців та їх ідентифікації, що сприятиме попередженню негативних наслідків від участі в азартних іграх, зокрема осіб, які не досягли 21 року та жорсткі фінансові санкції за невиконання таких вимог; створюється реєстр самообмежених осіб та осіб, щодо яких наявні інші обмеження, що надає змогу обмежити участь в азартних іграх фізичної особи термін від 6 місяців до 3 років.

Документом запроваджується система онлайн моніторингу, що дозволить здійснювати державний контроль за діяльністю організаторів азартних ігор шляхом отримання даних від грального обладнання організаторів азартних ігор, які підключені до єдиної системи.

Також у документі прописане створення в держбюджеті спеціального Фонду для підтримки медицини, спорту та культури.

Крім того, встановлюються обмеження щодо реклами азартних ігор, зокрема встановлюється заборона щодо зовнішньої реклами, окрім вивісок, а також встановлюються обмеження на всі інші види реклами.

Як повідомлялося, комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав закон про легалізацію грального бізнесу.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Верховна Рада відправила на доопрацювання законопроект №2285-д про легалізацію грального бізнесу. Президент Володимир Зеленський різко відреагував на провал легалізації грального бізнесу. Він оголосив про закриття всіх гральних залів. Протягом декількох днів правоохоронці закрили кілька тисяч залів, що працювали за ліцензіями на розповсюдження державних лотерей.