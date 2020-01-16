На Київщині правоохоронці вже закрили майже 300 гральних закладів (фото)



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Поліція вилучила 10 системних блоків, 11 моніторів, комплектуючі до комп’ютерної техніки Фото: Нацполіція

Днями поліція виявила ще два підпільних гральних заклади

Правоохоронці Київщини виявили діяльність ще двох підпільних гральних закладів. Роботу гральних залів розгорнули всупереч закону у містах Біла Церква та Бориспіль.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Зокрема, про діяльність такого закладу у Білій Церкві поліцейським стало відомо від співробітників Служби безпеки України.

Працівники поліції провели там невідкладний обшук, де виявили та вилучили відповідні речові докази. Вилучено 10 системних блоків, 11 моніторів, комплектуючі до комп’ютерної техніки, готівку.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає стягнення штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Загалом, з початку заходів на території Київщини припинили діяльність 294 гральних закладів. Правоохоронці області відкрили 18 кримінальних проваджень за фактами незаконного грального бізнесу. Робота поліцейських у даному напрямку триває.

Нагадаємо, днями група реагування патрульної поліції під час патрулювання с. Фурси Білоцерківського району виявила клуб ігрових автоматів.

Як повідомлялося, у Фастові в одному з приміщень колишнього грального закладу було відновлено діяльність забороненого бізнесу.

14 січня правоохоронці виявили підпільно діючий зал гральних автоматів у м. Васильків.