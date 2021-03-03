Перехід на метро «Позняки» черговий раз звільнили від стихійних торговців
У рейді взяли участь співробітники поліції
Торгівля «з землі» ведеться тут з того часу, як з переходу прибрали кіоски
У Дарницькому районі в ході рейду щодо дотримання санітарних норма та правил торгівлі в переході поблизу станції метро «Позняки» прибрали стихійну торгівлю.
Як повідомили в Дарницькій РДА, у рейді взяли участь співробітники поліції, Департамент благоустрою Київської міськдержадміністрації та комунальники району.
Як повідомлялося раніше, у 2019 році в цьому ж переході вже прибирали МАФи, які заважали перехожим. Однак замість них на цьому ж місці з’явилася стихійна торгівля.