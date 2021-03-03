  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Перехід на метро «Позняки» черговий раз звільнили від стихійних торговців

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У рейді взяли участь співробітники поліції - Перехід на метро «Позняки» черговий раз звільнили від стихійних торговців

    У рейді взяли участь співробітники поліції

    Фото: «Вечірнійй Київ»

    Торгівля «з землі» ведеться тут з того часу, як з переходу прибрали кіоски

    У Дарницькому районі в ході рейду щодо дотримання санітарних норма та правил торгівлі в переході поблизу станції метро «Позняки» прибрали стихійну торгівлю.

    У переході поблизу «Позняків»

    У переході поблизу «Позняків»

    Як повідомили в Дарницькій РДА, у рейді взяли участь співробітники поліції, Департамент благоустрою Київської міськдержадміністрації та комунальники району.

    Як повідомлялося раніше, у 2019 році в цьому ж переході вже прибирали МАФи, які заважали перехожим. Однак замість них на цьому ж місці з’явилася стихійна торгівля.

    Читайте також:

    Теги: Київ метро торгівля стихійна торгівля МАФи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies