  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві на ходу загорілася маршрутка (фото)

    • Розсилка
    Горів автобус, який курсує за маршрутом Київ - Бровари - У Києві на ходу загорілася маршрутка (фото)
    Горів автобус, який курсує за маршрутом Київ - Бровари
    Фото: Інформатор

    Салон автобуса вигорів повністю

    У четвер, 18 липня, на Броварському проспекті в Києві сталася пожежа: недалеко від станції метро «Лісова» загорілося маршрутне таксі «Богдан».

    Виклик на лінію «101» надійшов близько 8:45. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами водія, автобус курсує за маршрутом Київ - Бровари. Після того, як він висадив усіх пасажирів на кінцевій зупинці, чоловік їхав на розворот.

    У цей момент водій помітив, що в задній частині автобуса пішов дим. На місце викликали рятувальників, які відразу ж приступили до гасіння загоряння.

    Читайте також

    Вже о 8:58 пожежу локалізували, а о 9:07 ліквідували.

    Салон автобуса вигорів повністю.

    Обійшлося без постраждалих.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Києві на ходу загорілася маршрутка (фото)
    У Києві на ходу загорілася маршрутка (фото)
    У Києві на ходу загорілася маршрутка (фото)
    У Києві на ходу загорілася маршрутка (фото)
    Фото: Інформатор

    На місці працювали бригади ДСНС, медики та правоохоронці. Подробиці і причини загоряння встановлюються.

    Читайте також
    пожежа Київ ДСНС водій Київщина поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ