У Києві на ходу загорілася маршрутка (фото)



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Горів автобус, який курсує за маршрутом Київ - Бровари Фото: Інформатор

Салон автобуса вигорів повністю

У четвер, 18 липня, на Броварському проспекті в Києві сталася пожежа: недалеко від станції метро «Лісова» загорілося маршрутне таксі «Богдан».

Виклик на лінію «101» надійшов близько 8:45. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія, автобус курсує за маршрутом Київ - Бровари. Після того, як він висадив усіх пасажирів на кінцевій зупинці, чоловік їхав на розворот.

У цей момент водій помітив, що в задній частині автобуса пішов дим. На місце викликали рятувальників, які відразу ж приступили до гасіння загоряння.

Вже о 8:58 пожежу локалізували, а о 9:07 ліквідували.

Салон автобуса вигорів повністю.

Обійшлося без постраждалих.

На місці працювали бригади ДСНС, медики та правоохоронці. Подробиці і причини загоряння встановлюються.