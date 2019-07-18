У Києві на ходу загорілася маршрутка (фото)
Салон автобуса вигорів повністю
У четвер, 18 липня, на Броварському проспекті в Києві сталася пожежа: недалеко від станції метро «Лісова» загорілося маршрутне таксі «Богдан».
Виклик на лінію «101» надійшов близько 8:45. Про це повідомляє Інформатор.
За словами водія, автобус курсує за маршрутом Київ - Бровари. Після того, як він висадив усіх пасажирів на кінцевій зупинці, чоловік їхав на розворот.
У цей момент водій помітив, що в задній частині автобуса пішов дим. На місце викликали рятувальників, які відразу ж приступили до гасіння загоряння.
Вже о 8:58 пожежу локалізували, а о 9:07 ліквідували.
Салон автобуса вигорів повністю.
Обійшлося без постраждалих.
На місці працювали бригади ДСНС, медики та правоохоронці. Подробиці і причини загоряння встановлюються.